​Temps lié в Астане

Temps lié проводит Казахская национальная академия хорео­графии при поддержке Минис­терства культуры и спорта РК. Уникальная площадка фестиваля объединит 28 участников из 11 стран.

– Основная цель фестиваля – развитие и популяризация хорео­графического искусства, обмен творческими достижениями в области хореографического образования. Академия ставит перед собой задачу создания творчес­кой атмосферы для повышения исполнительского мастерства участников, выявления и поддерж­ки одаренных исполнителей, – говорила ректор Казахской национальной академии хореографии Алтынай Асылмуратова в Службе центральных коммуникаций.

Фестиваль призван стать стартовой площадкой для творческой молодежи стран СНГ и дальнего зарубежья, способствовать укреп­лению взаимоотношений между профессиональными учебными заведениями и исполнителями. Будут представлены номера в 3 номинациях: «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Современный танец». Участники фестиваля посетят мастер-классы преподавателей Академии хореографии и зарубежных мастеров балетного искусства.

Среди гостей фестиваля – приглашенный педагог-репетитор в Королевском балете, Английском национальном балете, Шотландском балете и Балете Бордо Ирек Мухамедов, народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, вице-президент Балетного комитета Китайской ассоциации национального танца, профессор Пекинской академии танца, видный хореограф Сяо Сухуа, директор Sofia Ballet Academy Кейсуке Косака (Япония), заместитель директора по учебно-методической работе по специальным дисциплинам Академии танца Бориса Эйфмана Елена Кузьмина и другие.

Как отметила руководитель школы-колледжа профессионального образования Светлана Кокшинова, термин temps lié означает переход одного движения в другое, взаимосвязь движений. И на фестивале будут представлены разные школы и культуры мира, разные методики преподавания. Свое участие уже подтвердили именитые школы балета: Houston Ballet Academy (США), Tokyo New National Theater Dance Academy (Япония), Beijing Dance Academy (Китай), Латвийский колледж культуры (Латвия), Ballet School Fouetté (Эстония), Башкирский хореографический колледж им. Р. Нуреева (Россия), Грузинский государственный университет театра и кино им. Ш. Руставели, Бакинская академия хореографии (Азербайджан), Ташкентская государственная высшая школа национального танца и хореографии (Узбекистан), Бишкекское хореографическое училище им. Ч. Базарбаева (Кыргызстан), Алматинское хорео­графическое училище им. А. Селезнева (Казахстан) и другие.

Лучшие номера и выступления участников будут показаны в программе завершающего фестиваль гала-концерта.