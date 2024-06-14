Обеспечение жильем пострадавших от паводков проверил Канат Бозумбаев в Актюбинской области

Правительство
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Вице-премьер Канат Бозумбаев посетил пострадавшие от паводков районы Уил, Кобда, Темир и Мугалжар Актюбинской области, встретился с местными жителями, а также ознакомился с темпами и качеством строительства жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Канат Бозумбаев поблагодарил актюбинцев за проявленные стойкость и терпение, а также предпринимателей, откликнувшихся на призыв главы государства.

Всего в регионе пострадал 4691 дом, 992 из них признаны аварийными. 3095 домов подлежат ремонту, 475 домов и квартир будут выкуплены и еще 517 – построены. Большую часть расходов на приобретение и строительство жилья взяли на себя спонсоры и меценаты.

Как сообщил аким Актюбинской области Асхат Шахаров, 175 домов в районе Уил и 134 дома в районе Иргиз построит общественный фонд «Қамқор-Ақтөбе 2024». 147 домов в районе Кобда возводит Фонд Булата Утемуратова. Еще 21 дом в районе Темир строят из средств общественного фонда «Қазақстан Халқына». Строительство 26 домов в районе Айтеке Би и 14 домов в районе Мугалжар взяла на себя компания BI Group.

Готовность приобрести жилье для пострадавших выразили группа компаний Eurasian Resources Group и общественный фонд «Қамқор-Ақтөбе 2024». Сегодня их представители вручили ключи от квартир 31 семье.

«Для нас это волнительный день. Три месяца назад, когда нас эвакуировали, мы не знали, как наша судьба сложится дальше. И даже не верится, что сегодня нам дали квартиру почти в центре города. Спасибо большое всем, кто не остался в стороне и помог нам в трудное время», — поделился житель Актобе Нурлан Бектасов.

 Акимату области необходимо заселить около тысячи семей. Вице-премьер поручил ускорить темпы строительства.

«Впереди много работы, некоторым районам необходимо вдвое нарастить дополнительную рабочую силу и технику. Вопрос восстановления жилья находится на контроле у президента», —  напомнил вице-премьер.

Сдать в эксплуатацию дома для пострадавших от паводков подрядчики должны до конца лета. Наблюдать за ходом строительства можно в режиме онлайн на сайте акимата Актюбинской области.

#Правительство #жилье #Бозумбаев

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