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Компания продолжает отгружать продукцию, которая уже находится на складах в США. Другие товары помечены как отсутствующие, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Хабр

Китайскому интернет-магазину Temu удавалось удерживать рекордно низкие цены благодаря правилу de minimis, которое позволяло с 2016 года ввозить беспошлинно товары стоимостью до $800. Действие нормы прекратилось 2 мая 2025 года в соответствии с указом, подписанным Трампом в прошлом месяце. Также США ввели пошлину в 145% на товары из Китая.

Все эти решения вынудили Temu поднять цены, приостановить агрессивную рекламу в сети и изменить ассортимент товаров, доступных американским покупателям. Теперь продажи Temu в США осуществляют местные продавцы, рассказал представитель компании. Компания активно привлекает таких селлеров в США.

В конце апреля американские покупатели сталкивались с наценкой от 130 до 150% на товары в Temu. Теперь компания обещает прежние цены, но ассортимент будет ограничен наличием на складах в США.

Принадлежащий китайской компании PDD интернет-магазин в течение последнего года постепенно наращивал запасы продукции в США, поскольку ожидал эскалации торговой напряжённости и отмены de minimis.

Другой онлайн-ретейлер, Shein, также поднял цены. Компания указала, что новые тарифы уже включены в цену продукции, поэтому клиентам не придётся доплачивать при доставке. К повышению цен готовятся и американские ретейлеры, такие как Amazon.

Представители eBay и Etsy сообщили, что новая тарифная политика США незначительно отразилась на их деятельности. В то же время ряд китайских производителей электроники приостановил поставки в США, включая 8BitDo, Anbernic, RetroTINK и других.