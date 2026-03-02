Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам февраля курс тенге укрепился на 0,7%, до 497,69 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Как уточняется, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 306 млн долларов США до 335 млн долларов США.

Продажи валюты из Национального фонда за февраль составили 400 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет.

Доля продаж из Национального фонда составила 6% от общего объема торгов и не более 20 млн долларов США в день.

«По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США. В рамках операций зеркалирования в феврале было стерилизовано 350 млрд тенге. В течение марта в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 350 млрд тенге (...) Валютные интервенции в феврале главным монетарным регулятором не проводились.Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 284 млн долл. США», – сказано в публикации.

Там же добавили, что в соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Нацбанк не покупал доллары в инвестиционный портфель пенсионных активов в феврале. Покупка валюты в марте не планируется.