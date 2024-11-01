Теннисистка Жания Бекмухамбетова выиграла турнир в Словакии
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Она одержала победу среди спортсменов до 11 лет
Представительница команды Казахстана по настольному теннису Жания Бекмухамбетова завоевала золотую медаль на турнире WTT Youth Contender в Сенеце (Словакия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменка выиграла соревнования среди спортсменов до 11 лет.
В рамках турнира Жания победила Александру Бец (Украина), Юлию Вчелкову (Словакия), Селестину Капати (Сингапур), Софию Трускову (Словакия), Эмили Ву (Швейцария), Аялгуу Эрденехуяг (Монголия).