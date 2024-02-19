Теперь – чемпионские матчи

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Кошкарбек Тусипов

Завершилось регулярное первенство страны по хоккею с шайбой, теперь нас ждут матчи плей-офф.

фото pro.ligasy.kz

Последний поединок «гладкого» чемпионата состоялся в пятницу вечером. Рудненский «Горняк» дома разгромил петропавловский «Кулагер» со счетом 8:2 и занял итоговое шестое место.

Что касается двух других поедин­ков, то они не состоялись по форс-мажорным обстоятельствам. Так, победитель регулярного сезона 2023⁄2024 кокшетауский «Арлан» не смог выехать в Актобе на матч против местной одноименной команды в связи с погодными условиями.

Акмолинским «волкам» было записано техническое поражение со счетом 0:5. А вот атырауский «Бейбарыс» получил все то же техническое поражение со счетом 0:5, но уже за то, что не смог обеспечить светом (было отключение электроэнергии) домашний поединок против ташкентского «Хумо».

И все же «гладкий» чемпионат завершился. По его итогам определились все четыре пары, которые поведут поединки на вылет. Итак, на стадии четвертьфиналов между собой встретятся кокшетауский «Арлан» и атырауский «Бейбарыс», ташкентский «Хумо» и карагандинская «Сарыарка», столичный «Номад» и рудненский «Горняк», усть-каменогорское «Торпедо» и «Актобе». Стартовые матчи плей-офф пройдут 20 февраля в Кокшетау и Ташкенте.

Между тем худший сезон в своей истории продолжает писать столичный «Барыс», выступающий в международной Континентальной хоккейной лиге. В пятницу флагман казахстанского хоккея противостоял в Хабаровске местному «Амуру» и потерпел 16-е поражение в 18 пос­ледних матчах. Наш клуб на этот раз был бит со счетом 1:4.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Г О
1 «Арлан» 50 194-72 84
2 «Хумо» 50 175-83 79
3 «Номад» 50 179-120 69
4 «Торпедо» 50 163-128 63
5 «Актобе» 50 142-151 57
6 «Горняк» 50 157-159 55
7 «Сарыарка» 50 137-145 53
8 «Бейбарыс» 50 140-157 47
9 «Кулагер» 50 118-155 43
10 «Алматы» 50 130-209 37
11 «Иртыш» 50 89-245 16

 

#Спорт #чемпионат #хоккей

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