Теперь – чемпионские матчи Статьи 19 февраля 2024 г. 1:00 0 Кошкарбек Тусипов Завершилось регулярное первенство страны по хоккею с шайбой, теперь нас ждут матчи плей-офф. фото pro.ligasy.kz Последний поединок «гладкого» чемпионата состоялся в пятницу вечером. Рудненский «Горняк» дома разгромил петропавловский «Кулагер» со счетом 8:2 и занял итоговое шестое место. Что касается двух других поединков, то они не состоялись по форс-мажорным обстоятельствам. Так, победитель регулярного сезона 2023⁄2024 кокшетауский «Арлан» не смог выехать в Актобе на матч против местной одноименной команды в связи с погодными условиями. Акмолинским «волкам» было записано техническое поражение со счетом 0:5. А вот атырауский «Бейбарыс» получил все то же техническое поражение со счетом 0:5, но уже за то, что не смог обеспечить светом (было отключение электроэнергии) домашний поединок против ташкентского «Хумо». И все же «гладкий» чемпионат завершился. По его итогам определились все четыре пары, которые поведут поединки на вылет. Итак, на стадии четвертьфиналов между собой встретятся кокшетауский «Арлан» и атырауский «Бейбарыс», ташкентский «Хумо» и карагандинская «Сарыарка», столичный «Номад» и рудненский «Горняк», усть-каменогорское «Торпедо» и «Актобе». Стартовые матчи плей-офф пройдут 20 февраля в Кокшетау и Ташкенте. Между тем худший сезон в своей истории продолжает писать столичный «Барыс», выступающий в международной Континентальной хоккейной лиге. В пятницу флагман казахстанского хоккея противостоял в Хабаровске местному «Амуру» и потерпел 16-е поражение в 18 последних матчах. Наш клуб на этот раз был бит со счетом 1:4. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА М Команда И Г О 1 «Арлан» 50 194-72 84 2 «Хумо» 50 175-83 79 3 «Номад» 50 179-120 69 4 «Торпедо» 50 163-128 63 5 «Актобе» 50 142-151 57 6 «Горняк» 50 157-159 55 7 «Сарыарка» 50 137-145 53 8 «Бейбарыс» 50 140-157 47 9 «Кулагер» 50 118-155 43 10 «Алматы» 50 130-209 37 11 «Иртыш» 50 89-245 16 #Спорт #чемпионат #хоккей