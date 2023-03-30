«Теперь я в Парламенте не одна»

К этой категории в Казахстане относятся более 700 тыс. человек. В высшем законодательном органе страны их интересы представляют пять депутатов: один сенатор и четыре мажилисмена.

В одном из чатов, объединяю­щих людей с инвалидностью, я подчеркнула, что выборы 2023 года в Мажилис Парламента и маслихаты станут знаковыми для людей с инвалидностью в Казахстане. Мы столько лет боролись за свои права и возможность управлять государством наравне с другими, и вот сейчас настал исторический момент.

Из разных городов идут отрадные новости. Роза Жаркенова стала депутатом Алматинского областного маслихата, Нияз Сундиталиев – в Карагандинской области... Но главные новости пришли из Мажилиса Парламента. Я ожидала, что туда пройдут один-два человека, но там сегодня четыре депутата, представляющих интересы лиц с инвалидностью. До этого мне одной в Парламенте приходилось отстаивать их позицию.

Я знаю каждого из тех, кто пришел в Мажилис и маслихаты, и скажу так: они сделают все, чтобы законы, которые принимаются, были равными для всех граждан Казахстана. Они будут рассматривать бюджеты с точки зрения того, как правильно расходуются государственные средства, и, если потребуется, пресекут неработающие программы – так называемые «мыльные пузыри».

Уверена: депутаты из числа людей с инвалидностью будут отстаивать не только братьев и сестер по несчастью – они сделают все, чтобы в Казахстане было комфортно и удобно жить всем гражданам.