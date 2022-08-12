Теплая нить судьбы

Казахстанская инициатива, ставшая международным трендом, к которому подключились уже 13 стран, – Общественный фонд «Клуб 28 петель» в этом году отметил свое 10-летие. К юбилею свет увидела книга, написанная одной из участниц клуба. Она о том, кто сегодня вяжет для недоношенных малышей и как правильно сделать терапевтическую одежду для рожденных раньше срока.

ЛЮДИ СВЯЗАНЫ

Конференция онлайн. На связи с Нур-Султаном десятки городов Казахстана, России, Беларуси, ­Украины, Германии, Турции… Список стран длинный, география обширная, но мысли – общие. Идет обмен идеями, примерами организации встреч, обсуждаются работа с местными властями и общественниками, возможности привлечения спонсоров, вопросы поддержки новых клубов, которые только открываются в разных городах.

После конференции – распределение. На большом столе посреди конференц-зала – настоящая гора вязаных детских вещей.

– Пятерка – в ПЦ-2 ОВН, пятерка – в ПЦ-1 ОВН, еще две пятерки – в ПЦ-1, – координатор зачитывает будто зашифрованное тайное послание.

На самом деле это совсем не «Центр – Юстасу». Пятерка – готовый комплект терапевтической одежды для недоношенных малышей. В него входят связанные из стопроцентной шерсти шапочка, жилетка, носочки и плед, пятый предмет – игрушка-комфортер из хлопковых ниток. Опытные «феи и феймены», как называют себя участники клуба, уже знают, что комплект нужно скрепить, связать ниточкой вместе, чтобы маленькие предметы одежды не рассыпались и не растерялись. Загадочные «ПЦ» – это перинатальные центры, а «ОВН» – отделения выхаживания новорожденных, куда после распределения волонтеры отвезут готовые комплекты. Таких странных слов в жизни «фей и фейменов» много. В разговоре можно услышать о «Деревеньке», «Аргентинской», «Кашмире» и «Ланосо» – это наиболее популярные марки шерстяной пряжи, подходящей для вязания терапевтической одежды, а «Тулип» и «Кловер» – самые удобные вязальные крючки.

Вокруг вязальных клубов соз­даются сообщества, в которые входят люди разных профессий и возрастов и находят в них интересное общение, взаимовыручку и поддержку. «Клуб 28 петель» – это уже давно не только вязание, это – общение и взаимодействие. Как часто шутят вязальщики – «все мы связаны».

Встречи клубов проходят с разной частотой, в зависимости от города и страны. В Нур-Султане в последнее время «феи и феймены» стараются собираться еженедельно. Обычно встречаются в кафе, с владельцами которых удалось договориться, или в офисе Национальной волонтерской сети. Летом в хорошую погоду – в центральном парке. На «повязанки» приходят бухгалтеры, учителя, адвокаты, медики, художники, домохозяйки, взрослые и дети, женщины и мужчины.

Мужской коллектив «28 петель» – нечто особенное. Представитель сильного пола со спицами в руках – это концентрация, четкость движений, почти медитация. Выглядит завораживающе. Сразу и безоговорочно веришь, что вязание изобрели именно мужчины, и им в это деле и сегодня нет равных.

На встречах для новичков обязательный инструктаж.

– Комплекты должны быть из стопроцентной шерсти, – объясняет координатор клуба. – Шерсть согревает и массирует, так малыш, рожденный раньше срока, быстрее развивается. Синтетические нити нельзя, потому что комплекты проходят термическую обработку, синтетика может расплавиться и выделять токсичные вещества. Также нельзя никаких пуховых и ворсистых ниток. Комплекты надевают на малышей в стерильном кувезе, где любой пух и ворс могут попадать в реанимационное оборудование, в аппараты вентиляции легких. По той же причине нельзя на комплектах пришивать пуговицы или оставлять какие-то плохо закрепленные детали.

Тех, кто не умеет вязать, могут научить здесь же на встрече. «Феи» поделятся схемами, покажут основные модели, расскажут о размерах и количестве петель, которые нужно набрать.

Одна из самых милых облас­тей вязальной деятельности – комфортеры. Это специальные «чудо-игрушки», связанные из хлопковой нити. Игрушка обязательно должна иметь щупальца в виде спиралек, за которые младенец может ухватиться. Дело в том, что от беспокойства малыш хватается за все вокруг. А ручки у новорожденных довольно сильные. В кувезе младенец хватает дыхательные трубки или системы внутривенного введения жидкос­тей и просто выдергивает их. А когда рядом игрушка, за которую можно подержаться, ребенок меньше беспокоится, лучше спит и быстрее растет.

Идея игрушек-комфортеров ­появилась в Дании. Там мама недоношенного малыша связала для него маленького осьминога. Игрушку положили малышу в кувез, и он сразу же ухватился за щупальца и через несколько минут заснул. В результате комфортеры стали частью процедуры выхаживания недоношенных малышей. Сначала участники «28 петель» вязали только осьминожков, но творчество и изобретательность волонтеров оказались безграничными, и сегодня комфортеры могут быть в виде морковок, птичек, рыбок, котиков, зайчиков, домиков, предметов практически любой формы. Главные требования – только хлопковая нить, наполнитель – только холлофайбер, никаких пластиковых или других твердых украшений и обязательно – спиральки в скрученном виде длиной до 10 см, за которые малыш может ухватиться.

СИНИЙ НОСОЧЕК

Именно с крохотного синего носочка однажды начался «Клуб 28 петель». Его основательница – алматинская журналистка и фотограф Карла Нур в июле 2012 года готовила репортаж о выхаживании недоношенных в одном из перинатальных центров Астаны. Там в кувезе она увидела на ножке младенца маленький шерстяной носочек.

– Я тогда удивилась, почему в стерильной зоне вязаный носочек, стала спрашивать у врача, как такое возможно, – рассказала Карла. – Мне неонатолог объяснил, что у младенцев с экстремально низким весом ножки замерзают, система кровообращения недостаточно развита еще и очень мало подкожного жира. Согревание для таких малышей – фактор выживания.

Шерстяные мини-носочки для малышей, рожденных раньше срока, врачи перинатального центра заказывали у знакомых бабушек, сами покупали пряжу.

– Тогда я подумала, что каждый должен заниматься своим делом. Медикам нужно спасать жизни новорожденных, а связать носочки могут люди, которые хотят помочь малышам в их борьбе за жизнь, – поделилась Карла Нур.

Она вернулась в Алматы и в своих соцсетях рассказала о том, что нужны неравнодушные люди, которые будут вязать носочки для недоношенных малышей, что нужно вязать их непременно только из чистой шерсти. Людей откликнулось много. Те, кто не умел вязать, дарили пряжу или давали деньги на приобретение ниток и спиц. Известные коммерческие компании соглашались предоставить помещения в своих офисах, чтобы там собирался вязальный клуб. 28 июля 2012 года состоялась первая встреча клуба, который был назван «28 петель». Именно столько петель нужно набрать на спицы для крохотного носочка. Была связана первая партия теплых маленьких носочков, их передали в перинатальные центры и родильные дома.

После всплеска активности в силу разных причин был перерыв длиною почти в год. За это время Карла Нур переехала в столицу и стала работать фотохудожником в театре «Астана Опера». На новом месте она вновь вернулась к своей идее, проанализировала опыт и нашла другой подход. Решила не ждать спонсорской помощи, не привязывать клуб к определенному офису, обойтись без лишних формальностей.

– Написала в соцсетях пост – призыв прийти на встречу и принести с собой пряжу и спицы, – вспоминает основательница клуба. – Люди откликнулись, мы стали проводить встречи регулярно, раз в месяц.

Постепенно у «Клуба 28 петель» появился сайт, группа в Фейсбуке, встречи проходили в Астане и Алматы. Потом о клубе узнали в Шымкенте, и там образовалась еще одна группа вязальщиц, присоединились Атырау и Актау. Постепенно филиалы клуба были открыты во всех регионах Казахстана, а потом волонтерский проект стал международным. О клубе узнали в Украине, там были созданы филиалы, потом стали появляться клубы в городах России. Кто-то из активных казахстанских участников уехал в Германию, кто-то – в Турцию, и там они организовали группы, стали координаторами.

Уникальным опытом стал совместный проект с организацией «Международная тюремная реформа» (Penal Reform International in Central Asia, PRI). PRI организовала вязальный проект под эгидой «Клуба 28 петель» в женской исправительной колонии в Атырау. За время действия проекта женщины-заключенные связали тысячи комплектов терапевтической одеж­ды для недоношенных малышей.

Сегодня филиалы «Клуба 28 петель» действуют в 13 странах мира, и география постоянно расширяется.

– Теперь уже клуб развивается сам, – рассказала Карла Нур. – У нас система построена так, что энтузиасты, которые хотят стать координаторами в своем городе, могут обратиться к нам, мы на­учим, расскажем, как организовать, и дальше его не контро­лируем. Есть только несколько простых правил, которые нужно соблюдать, а в остальном координатор самостоятельно развивает клуб в своем городе. Благодаря их энтузиазму и доверию клуб растет.

КНИГА, КОТОРАЯ УЧИТ

Свой юбилей «Клуб 28 петель» отметил презентацией книги, которую написала одна из «фей» – Эльмира Курманбаева. Она собирала истории участников клуба, прорабатывала схемы вязаных пледов, жилеток, шапочек, носочков и игрушек, снимала видео­уроки. А потом все это вошло в книгу «Клуб 28 петель. Мы вяжем для родившихся слишком рано».

Для самой Эльмиры, которая в клубе с 2016 года, вязание стало чем-то намного большим, чем просто хобби. Работая экономис­том в крупной транспортной компании, она организовала мини-клуб у себя на работе. Какое-то время в ее кабинете с согласия руководства стояли вязальная машинка и шкаф, полный шерстяной пряжи, закуп которой иногда спонсировало и само предприятие. «Феи» из этой компании и сегодня вяжут для недоношенных малышей яркие и очень креативные комплекты.

До того, как сесть за написание книги, Эльмира Курманбаева прошла специальный курс, училась тому, как строится книга, как создавать истории, как верстать книжные страницы и как договариваться с издательствами.

– Конечно же издательства не рискуют, а я – не знаменитый писатель, творения которого одно­значно будут продаваться большими тиражами, – поделилась Эльмира на презентации. – Поэтому в издание книги пришлось вложить немалые средства. Многие люди и из нашего клуба, и не из него вкладывали свои деньги, и я им очень благодарна. Я уверена, что один в поле не воин, а вот участие каждого, даже небольшое, – это то, благодаря чему любую инициативу можно реализовать.

На первой странице книги говорится о том, что ежегодно в мире более 15 миллионов детей рождаются раньше срока, с весом от 500 граммов до 2 килограммов. В клубе таких малышей ласково зовут «торопыжками».

Книга рассказывает о том, почему «торопыжки» требуют особой заботы, о самоотверженных врачах-неонатологах, спасающих жизни малышей, о «феях» и «фейменах», которых автор называет рыцарями со спицами. Отдельная глава посвящена тому, как найти «Клуб 28 петель» в своем городе и что делать, если пока такого клуба нет. Конечно же – организовать, а опытные координаторы подскажут и поддержат.

Самое важное – в конце каждой главы есть правила, размерные сетки и подробное описание, как связать предмет терапевтической одежды для недоношенного малыша. К описанию прилагается QR-код, по которому открываются видеоуроки.

Сегодня издание можно увидеть в электронных магазинах во всех странах СНГ, на прилавках книжных магазинов в Моск­ве, Санкт-Петербурге, Бишкеке, Тбилиси, Нур-Султане и других городах. В сентябре планируется презентация книги в Испании.

– Важно, чтобы как можно больше людей узнали о том, как они могут помочь маленькому человеку, как чье-то хобби может спасать жизни, – считает Эльмира Курманбаева.