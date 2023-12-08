Теплая поддержка

В Астану пришла долгожданная зима. А значит, работы у городских служб прибавится. Не успев справиться с наледью на тротуарах, проезжую часть и пешеходные зоны принялись очищать уже от снега. Чтобы поддержать специалистов коммунальных предприятий, которые трудятся при любых погодных условиях круглосуточно, Конгресс молодежи Казахстана инициировал акцию – сотрудников вечерней смены активисты угостили горячим чаем.

Таким образом молодежь выражает благодарность коммунальщикам за добросовестный труд, отметили в организации.

Акция прошла в рамках Зимней недели добра под названием «Волонтером быть легко». Организованная Национальной волонтерской сетью при поддерж­ке Министерства культуры и информации, эта инициатива направлена на поощрение и реализацию волонтерских проектов во благо общества. Проходить акция будет с 4 по 10 декабря. В эти дни неравнодушные юноши и девушки помогают тем, кто нуж­дается в поддержке общества – очищают от снега территории, где живут пенсионеры, ходят за продуктами, помогают добраться до нужного места.