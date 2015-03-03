Тепло «Зимнего сада» Свежий выпуск 841 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Ее территория – настоящее произведение ландшафно-дизайнерского искусства. Каждая клумба, каждая арка или малая архитектурная форма, будь то усталый караван золотистых верблюдов, гордый архар, застывший на обломке скалы, или величавые белые лебеди на голубом блюдечке мраморного озера, образуют почти одухотворенную композицию.

А в помещении оранжереи, раскинувшейся на 2 500 кв. м, открывается волшебный мир невиданных комнатных растений, которые впервые в республике в промышленных масштабах начала выращивать фармацевтическая компания ТОО «Жасулан Флора», возглавляемая Жумагуль Омаровой.

Невозможно оторвать взгляд от рубиновых цветов каланхоэ. Рядом – красные, розовые, белые разливы антурима. Нежатся в тепле после купания красный и розовый пентас с капельками влаги на звездочках-цветах. Комфортно здесь и розово-красной азалии. Алая хризантема похожа на сказочный аленький цветочек. А вот небольшие плантации фикусов – «Черный принц», «Бенжамин», рядом – полянка красных и желто-зеленых кактусов, которые вполне можно принять за светящихся морских ежей. И конечно же, розовая, фиолетовая, бордовая, темно-вишневая… петуния. Но петуния комнатная – ампельная.

Оранжерея изготовлена китайской компанией и ежегодно предлагает покупателям до 4 млн. растений. Она обеспечена автоматическими системами теплоаккумуляции, вентилирования, понижения температуры, самодвижущегося орошения. Три уникальных тента способны превращать солнечный свет в тепло, предохраняя растения от ожогов, поддерживать ночью плюсовую температуру в помещении.

Утомившегося посетителя «Зимний сад» радушно примет в своем необычном кафе, где угощают изыс­канными блюдами, и в первую очередь – казахской национальной кухни. Зимой в оранжерее трудятся 70 специалистов. Но во время сезонных работ коллектив увеличивается еще на 100 человек.

Побывал здесь в 2009 году и Глава государства. Оранжерея не могла не удивить Нурсултана Абишевича,­ тонко чувствующего красоту. Он долго и осторожно ходил по «Зимнему саду», часто улыбался. А прощаясь с Жумагуль Омаровой, неожиданно сказал ей: «В Японии я видел огромную прекрасную оранжерею. Теперь такая есть и у нас…»



