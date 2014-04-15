Территория дружбы

– Нурлан Аскарович, масштаб работы этнокультурных объединений в последние годы стал другим. В нее вовлечена большая часть населения региона. Как удалось этого добиться?

– Не ошибусь, если скажу, что такие процессы происходят по всей стране. На фоне нынешних мировых событий Казахстан продолжает сохранять статус «лаборатории дружбы народов». Укрепление стабильности – дело всех и каждого. Заинтересованность здесь тоже общая. Не зря говорят: где лад, там и клад. Только в мирном и сплоченном государстве можно реализовывать столь масштабные преобразования, которые намечены Стратегией «Казахстанский путь-2050».

В нашей области накоплен хороший опыт объединительной работы. Но это вовсе не повод для самоуспокоения. Всегда есть резервы, которые можно и нужно использовать с гораздо большей эффективностью. Потенциал ассамблеи – это великая сила, в основе которой народная дипломатия. Отправной точкой новых подходов можно считать отказ от привычных шаблонов и формализма. Секрет успеха в данном случае в том, чтобы заинтересовать людей и создать им все условия для общения, совместного решения самых актуальных проблем. Для этого к руководству этнокультурными объединениями, а их в области насчитывается более 30, привлечены опытные и авторитетные люди. В научно-экспертной группе – известные ученые. Словом, работаем планомерно и целенаправленно.

– Ваши встречи «без галстуков» с молодежью стали регулярными. Какое место в этом диалоге отводится вопросам единения и толерантности?

– Прислушиваться к мнению старших в традициях нашего народа. Сегодня выросло поколение, родившееся в независимой стране. Сейчас у молодых другой менталитет, иные требования и взгляды. Чтобы найти общий язык, это нужно учитывать в обязательном порядке. Но в то же время пришло понимание, что многое дается только тем, кто много трудится. Это основное условие построения Общества Всеобщего Труда. С материальными потребностями и их удовлетворением все понятно. Главная цель состоит в том, чтобы выбрать правильную шкалу моральных, духовно-нравственных ценностей. Дружелюбие, толерантность – важная составляющая этой большой работы. Основные приоритеты ассамблеи рассматриваются через призму молодежной политики. При этнокультурных объединениях создано молодежное крыло. Энергичные, настойчивые ребята с позитивным мышлением работают в областном управлении по вопросам молодежной политики. По-новому строятся взаимоотношения с учреждениями образования. На первый план в данном случае выходит выверенное соотношение спроса и предложения на рынке труда. Если специальность востребована, то выпускник уже с самого порога учебного заведения может начинать строить успешную карьеру. А, как известно, условия жизни и социальное самочувствие – это сообщающиеся сосуды. Для формирования толерантного сознания открываются клубы дружбы. Сейчас их насчитывается более 20. В числе примеров, достойных подражания, можно назвать клубы «Достык» в Мичуринской школе Зеленовского района, «Ак когершiн» – в Жанибекском районе, студенческие объединения. Этот список можно продолжать, поскольку работа идет по нарастающей. На встречах с молодыми, я считаю, самое главное – быть искренним. Молодость – сложная пора выбора, когда каждый определяет для себя профессию, круг общения и интересов. Помочь сделать верный выбор – и есть задача старшего поколения.

– Постоянную прописку в нашем регионе получили советы общественного согласия. Какие проблемы они решают?

– Задача создания таких советов ставилась на ХХ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Этот вопрос рассматривался и на заседании республиканского Совета АНК под председательством Государственного секретаря РК. Все это свидетельствует о важности и необходимости такой работы. В нашей области советы общественности можно назвать народной инициативой. Они появились еще раньше на заводе «Агрореммаш», в «Западно-Казахстанской электросетевой распределительной компании», ТОО «Жайык Ет». А сейчас получили самое широкое распространение. На сегодня создано 164 совета, и этот процесс продолжается. Сама суть четко обозначена в названии. В советы входят представители партий, НПО, ветеранских, молодежных и женских организаций. Основная задача – услышать голос каждого и учитывать народное мнение при рассмотрении самого широкого спектра вопросов. Это занятость, благоустройство, укрепление общественной стабильности. На предприятиях советы способствуют развитию корпоративного духа, являются надежным связующим звеном между администрацией и коллективом. Словом, дело спорится тогда, когда в товарищах согласье есть.

– Расскажите о связях с соотечественниками за рубежом.

– У нашей области очень выгодное географическое положение. Она граничит с 5 губерниями России, каждая из которых является экономическим гигантом. Естественно, стараемся использовать сполна эти преимущества. Заключены и последовательно выполняются взаимовыгодные соглашения о социально- экономическом сотрудничестве. Взаимодействие с соотечественниками за рубежом – это также возможность привлечения дополнительных инвестиций. Казахским национально-культурным объединениям этих регионов оказываем методическую помощь. В частности, в повышении квалификации специалистов, обучающих детей в воскресных школах родному языку. Способствуем сохранению традиций, культуры, обрядов и обычаев. Формы работы здесь используются самые разнообразные – семинары, тренинги, обмен опытом. В приграничье деловые и гуманитарные связи проверены временем. Вместе празднуем Наурыз. Под эгидой ассамблеи проводился Международный фестиваль «Граница не разделяет сердца друзей». Большим событием стал в минувшем году состоявшийся в Уральске республиканский Сабантуй. Молодежный лагерь «Соседи», гастроли, обмен выставками, концертные программы, спортивные состязания – все это вошло в постоянную практику. Есть политическая воля Глав государств по дальнейшему укреплению сотрудничества. Люди это чувствуют и ценят.

– Областная ассамблея обратилась к землякам с призывом активно изучать государственный язык. Как продвигается эта работа?

– Для того чтобы дать этому процессу объективную оценку, нужно учитывать стартовые позиции. На заре независимости в нашей области только в южных районах казахский язык имел широкую сферу применения. Сейчас не так. В совершенстве знать государственный язык стало престижным и необходимым. В то же время языковая политика – это гармоничный процесс, который организуется с учетом консолидирующего фактора, сохранения и развития языков всех этносов, живущих в регионе. Мы стараемся создать условия для изучения государственного языка. Действуют бесплатные курсы. Хотя сейчас в Интернете столько доступных методик, что любой человек может и учить, и совершенствовать знания самостоятельно. А главное – есть языковая среда. Когда люди дружны, это самая лучшая практика.

Призыв ассамблеи нашел широкую поддержку. Хороший пример подают руководители этнокультурных объединений. Вопрос распространения сферы применения государственного языка рассматривался на расширенном заседании совета АНК с участием профессорско-преподавательского состава Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова. В различных конкурсах принимает участие все большее количество жителей. Если раньше это были преимущественно люди, окончившие школу с казахским языком обучения, то сейчас ситуация изменилась. Так, в прошлом году среди конкурсантов было порядка 80% горожан, учившихся на русском языке. Еще один заслуживающий внимания факт – родители разных национальностей предпочитают отдавать своих детей в детские сады с казахским языком обучения и воспитания. Реальное воплощение получает и поставленная задача внедрения трехъязычия.

– В нынешнем году начнется строительство Дома дружбы. Каким он будет, если иметь в виду не только квадратные метры, но и наполнение его новым содержанием?

– Построить дома дружбы в тех регионах, где их нет, – поручение Елбасы. И еще оно доказательство того, что вопросам укрепления согласия и межэтнических отношений Президент Нурсултан Назарбаев уделяет постоянное внимание. Эту поддержку мы должны использовать рационально и продуманно. Ответом на нее будет, конечно же, еще более высокая активность общественных объединений. Дом дружбы планируем строить в новом, развивающемся и растущем районе Уральска. Выбран хороший проект, предусматривающий залы для проведения мероприятий, комнаты этнокультурных объединений, классы для изучения языков. Хватит места и для национальных музеев. Не менее важна координация действий и выравнивание условий. Ведь в нашей стране действительно все этносы равны вне зависимости от количества людей, которых они представляют. Планы у нас большие. Новый дом дружбы, вне сомнения, будет способствовать их выполнению и станет настоящим центром социальных инициатив.

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область, [email protected]