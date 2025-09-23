Территория поддержки и надежды Общество 23 сентября 2025 г. 0:30 76 Раушан Утеулина собственный корреспондент по Акмолинской области ОФ по профилактике и снижению заболеваемости туберкулезом «Игілік» работает девятый год Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Организованный в 2016 году известным в области фтизиатром Айман Темирхановой фонд и сегодня остается живым и нужным делом благодаря тем, кто подхватил эту инициативу и продолжает развивать ее с тем же упорством и заботой. Деятельность объединения по-настоящему важна, поскольку его сотрудники, или аутрич-работники, оказывают помощь больным туберкулезом, особенно тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Аутричи контактируют с представителями групп населения с высоким риском заболеваемости туберкулезом. Часть подопечных – люди без определенного места жительства. Сами они в поликлиники не пойдут. У многих заболевание выявляется уже на стадии распада легких. Не зная поначалу о болезни, перемещаясь по городу, они выделяют микобактерии, которыми можно заразиться. Туберкулез – не просто медицинская, а скорее социальная проблема. Не случайно на протяжении многих лет ОФ «Игілік» сотрудничает с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, работает в партнерстве с государственными структурами. Это взаимодействие – важное условие реальной помощи нуждающимся. Фонд стал своего рода мостом между системой здравоохранения и уязвимыми людьми, которые чаще всего пребывают вне поля зрения официальных структур. Именно этот факт делает работу общественного объединения важной и нужной. Последние два года фонд возглавляет Асхат Тулепбергенов. По его словам, за восемь лет сотрудники накопили хороший опыт, работая с труднодоступными группами населения, оказывая таким образом помощь и медикам, и обществу. Сегодня в ОФ «Игілік» трудятся 16 человек, 10 из которых – специалисты по аутричу, выявляющие заболевание среди семи категорий подопечных: лица без определенного места жительства, страдающие алкоголизмом, наркозависимые, живущие с ВИЧ, бывшие заключенные, мигранты и малоимущие граждане. Это люди с высоким риском заболевания туберкулезом. Они труднодоступны для медработников, не могут воспользоваться медуслугами из-за отсутствия у них документов, прописки, работы, отчислений ОСМС и так далее. К примеру, в 2024-м благодаря деятельности аутричей 997 человек получили информацию о туберкулезе. Из них 264 прошли скрининг на туберкулез, удалось выявить 10 больных. Последние сейчас проходят курс лечения. За прошлый год помогли оформить документы (встречаются и живущие без них) 71 пациенту. Кроме того, находящиеся на амбулаторном лечении получают компенсацию транспортных расходов, им выдаются и продуктовые сертификаты. ОФ «Игілік» ранее финансировался при поддержке глобального фонда и НПО «Партнеры во имя здоровья». Однако эти проекты завершаются. Сейчас фонд получает государственный социальный заказ для выполнения своих задач. В этом году ему выделено 23 млн тенге. – Это нужная и своевременная поддержка, благодаря которой мы продолжаем работать – заниматься профилактикой болезни, помогать тем, кто уже заболел. Мы ценим оказанное нам доверие и работаем с полной отдачей, – отмечает Асхат Тулепбергенов. Среди работающих в общественном фонде людей случайных практически нет. Кто-то лично столкнулся с туберкулезом, кто-то ухаживал за близкими. Это дает им особое понимание и эмпатию: легче найти общий язык с подопечными, завоевать доверие и мотивировать на лечение. Дана Жусупова работает аутричем ОФ «Игілік» второй год. Свое решение объясняет просто: решила таким образом внести свой вклад в профилактику туберкулеза. Она также знает об этом заболевании не понаслышке. Ее супруг Жанат в свое время дважды переболел туберкулезом. Это испытание стало для него отправной точкой к новому смыслу жизни. Когда в 2004 году врачи впервые озвучили диагноз, земля у парня ушла из-под ног. Он, старший сын и брат, был единственной опорой для многодетной семьи. Незадолго до этого туберкулез забрал у них маму, которая воспитывала семерых детей одна и работала до последнего, стараясь обеспечить их... Проведя около года в стационаре, Жанат выписался. Устроился на работу, но, увы, вскоре болезнь вернулась: случился рецидив, и он снова оказался в противотуберкулезном диспансере. Наверное, мог опустить руки и сдаться: дважды тяжелый диагноз, изоляция, длительное лечение. Проходить второй раз тот же путь было страшнее, одолевали сомнения в добром исходе. Но он победил болезнь, строго выполняя рекомендации врачей. Сегодня Жаната Жусупова, доброго и неунывающего человека, знают как волонтера и наставника, который поддерживает связь и с теми, с кем подружился во время болезни, и с теми, кто только в начале пути к выздоровлению. – Знаю: когда сам стоишь на грани, иначе слышишь тех, кто находится на лечении, – поделился Жанат. Его история – это путь от отчаяния к силе, от болезни к миссии. Добавим, что коварная болезнь еще не раз напоминала о себе в этой семье. Переболели ею младшие сестры и братья Жаната. Он, как старший, продолжал быть их опорой, хорошо понимая, насколько важна поддержка, чтобы путь к выздоровлению был не так сложен. – К сожалению, людей, обитающих на улице, в Кокшетау становится все больше, – говорит Дана Жусупова. – Это не просто бездомные, а часто тяжелобольные, социально изолированные люди, оставшиеся один на один со своими проблемами. Многие не знают, куда и к кому обратиться за помощью. Стараемся находить таких людей, говорить с ними, объяснять. И иногда бывает достаточно простого участия, чтобы человек согласился на обследование. Аутричи фонда, разделив город на районы, отправляются на поиски. Их наметанный глаз безошибочно определяет «своих» подопечных. Они убеждают, сопровождают последних в поликлиники на флюорографическое обследование. К некоторым, как правило, нужно наведываться не раз и не два, а то еще и поискать их по микрорайонам. При подтверждении диагноза пациент продолжает оставаться на курации аутрича до выздоровления. Контроль за лечением весьма важен, поскольку бывает, что при первых признаках улучшения некоторые норовят покинуть стационар. К примеру, в прошлом году таких потенциальных нарушителей лечения насчитывался 31 человек. Главная социальная угроза в этом случае в том, что недолеченный туберкулез может перейти в лекарственно-устойчивую форму, которая гораздо тяжелее поддается лечению. То есть носитель может заражать людей именно такой, устойчивой к препаратам, формой. Сколько людей из вышеназванных уязвимых групп сознательно избегают обращений в поликлиники, точно не скажет никто. Но они есть, и этот факт нельзя игнорировать. Люди, ведущие асоциальный образ жизни, представляют собой часть нашей эпидемиологической картины. #профилактика #туберкулез #Игілік