Организованный в 2016 году известным в области фтизиатром Айман Темирхановой фонд и сегодня остается живым и нужным делом благодаря тем, кто подхватил эту инициативу и продолжает развивать ее с тем же упорством и заботой.

Деятельность объединения по-настоя­щему важна, поскольку его сотрудники, или аутрич-работники, оказывают помощь больным туберкулезом, особенно тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Аутричи контактируют с представителями групп населения с высоким риском заболеваемости туберкулезом. Часть подопечных – люди без определенного места жительства. Сами они в поликлиники не пойдут. У многих заболевание выявляется уже на стадии распада легких. Не зная поначалу о болезни, перемещаясь по городу, они выделяют микобактерии, которыми можно заразиться.

Туберкулез – не просто медицинская, а скорее социальная проблема. Не случайно на протяжении многих лет ОФ «Игілік» сотрудничает с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, работает в партнерстве с государственными структурами. Это взаимодействие – важное условие реальной помощи нуждающимся. Фонд стал своего рода мостом между системой здравоохранения и уязвимыми людьми, которые чаще всего пребывают вне поля зрения официальных структур. Именно этот факт делает работу общественного объединения важной и нужной.

Последние два года фонд возглавляет Асхат Тулепбергенов. По его словам, за восемь лет сотрудники накопили хороший опыт, работая с труднодоступными группами населения, оказывая таким образом помощь и медикам, и обществу.

Сегодня в ОФ «Игілік» трудятся 16 человек, 10 из которых – специалисты по аутричу, выявляющие заболевание среди семи категорий подопечных: лица без определенного места жительства, страдающие алкоголизмом, наркозависимые, живущие с ВИЧ, бывшие заключенные, мигранты и малоимущие граждане. Это люди с высоким риском заболевания туберкулезом. Они труднодоступны для медработников, не могут воспользоваться медуслугами из-за отсутствия у них документов, прописки, работы, отчислений ОСМС и так далее.

К примеру, в 2024-м благодаря деятельности аутричей 997 человек получили информацию о туберкулезе. Из них 264 прошли скрининг на туберкулез, удалось выявить 10 больных. Пос­ледние сейчас проходят курс лечения. За прошлый год помогли оформить документы (встречаются и живущие без них) 71 пациенту. Кроме того, находящиеся на амбулаторном лечении получают компенсацию транспортных расходов, им выдаются и продуктовые сертификаты.

ОФ «Игілік» ранее финансировался при поддержке глобального фонда и НПО «Партнеры во имя здоровья». Однако эти проекты завершаются. Сейчас фонд получает государственный социальный заказ для выполнения своих задач. В этом году ему выделено 23 млн тенге.

– Это нужная и своевременная поддержка, благодаря которой мы продолжаем работать – заниматься профилактикой болезни, помогать тем, кто уже заболел. Мы ценим оказанное нам доверие и работаем с полной отдачей, – отмечает Асхат Тулепбергенов.

Среди работающих в общественном фонде людей случайных практически нет. Кто-то лично столкнулся с туберкулезом, кто-то ухаживал за близкими. Это дает им особое понимание и эмпатию: легче найти общий язык с подопечными, завоевать доверие и мотивировать на лечение.

Дана Жусупова работает аутричем ОФ «Игілік» второй год. Свое решение объясняет просто: решила таким образом внести свой вклад в профилактику туберкулеза. Она также знает об этом заболевании не понаслышке. Ее супруг Жанат в свое время дважды переболел туберкулезом. Это испытание стало для него отправной точкой к новому смыслу жизни.

Когда в 2004 году врачи впервые озвучили диагноз, земля у парня ушла из-под ног. Он, старший сын и брат, был единственной опорой для многодетной семьи. Незадолго до этого туберкулез забрал у них маму, которая воспитывала семерых детей одна и работала до последнего, стараясь обеспечить их...

Проведя около года в стационаре, Жанат выписался. Устроился на работу, но, увы, вскоре болезнь вернулась: случился рецидив, и он снова оказался в противотуберкулезном диспансере. Наверное, мог опустить руки и сдаться: дважды тяжелый диагноз, изоляция, длительное лечение. Проходить второй раз тот же путь было страшнее, одолевали сомнения в добром исходе. Но он победил болезнь, строго выполняя рекомендации врачей.

Сегодня Жаната Жусупова, доброго и неунывающего человека, знают как волонтера и наставника, который поддерживает связь и с теми, с кем подружился во время болезни, и с теми, кто только в начале пути к выздоровлению.

– Знаю: когда сам стоишь на грани, иначе слышишь тех, кто находится на лечении, – поделился Жанат.

Его история – это путь от отчаяния к силе, от болезни к миссии.

Добавим, что коварная болезнь еще не раз напоминала о себе в этой семье. Переболели ею младшие сестры и братья Жаната. Он, как старший, продолжал быть их опорой, хорошо понимая, насколько важна поддержка, чтобы путь к выздоровлению был не так сложен.

– К сожалению, людей, обитающих на улице, в Кокшетау становится все больше, – говорит Дана Жусупова. – Это не просто бездомные, а часто тяжелобольные, социально изолированные люди, оставшиеся один на один со своими проблемами. Многие не знают, куда и к кому обратиться за помощью. Стараемся находить таких людей, говорить с ними, объяснять. И иногда бывает достаточно простого участия, чтобы человек согласился на обследование.

Аутричи фонда, разделив город на районы, отправляются на поиски. Их наметанный глаз безошибочно определяет «своих» подопечных. Они убеж­дают, сопровождают последних в поликлиники на флюорографическое обследование. К некоторым, как правило, нужно наведываться не раз и не два, а то еще и поискать их по микрорайонам. При подтверждении диагноза пациент продолжает оставаться на курации аутрича до выздоровления.

Контроль за лечением весьма важен, поскольку бывает, что при первых приз­наках улучшения некоторые норовят покинуть стационар. К примеру, в прошлом году таких потенциальных нарушителей лечения насчитывался 31 человек. Главная социальная угроза в этом случае в том, что недолеченный туберкулез может перейти в лекарственно-устойчивую форму, которая гораздо тяжелее поддается лечению. То есть носитель может заражать людей именно такой, устойчивой к препаратам, формой.

Сколько людей из вышеназванных уязвимых групп сознательно избегают обращений в поликлиники, точно не скажет никто. Но они есть, и этот факт нельзя игнорировать. Люди, ведущие асоциальный образ жизни, представляют собой часть нашей эпидемиологической картины.