Tesla отзовет десятки тысяч электрокаров

США,Технологии
112
Айман Аманжолова
корреспондент

Среди них - 63,6 тыс. электропикапов Cybertruck, 13 тыс. Model 3 и Model Y, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Как сообщается на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема заключается в том, что программное обеспечение делает передние габаритные огни слишком яркими, что потенциально ухудшает обзор для водителей встречного транспорта. Tesla сообщила, что было выпущено бесплатное обновление ПО для устранения этой проблемы в автомобилях Cybertruck, выпущенных в период с 13 ноября 2023 года по 11 октября 2025 года.

Компания не получала сообщений об авариях, связанных с этой неисправностью.

Также Tesla объявила об отзыве свыше 12,96 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y из-за дефекта в компоненте аккумуляторной батареи, который может привести к внезапной потере мощности двигателя.

Эта проблема обнаружена в некоторых машинах Model 3, выпущенных в 2025 году, и Model Y этого года выпуска.

 

#США #ИлонМаск #Tesla #кибертрак

Популярное

Все
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Необъятный мир наследия великого Абая
Не хватило опыта для победы
Мажилис утвердил бюджет на 2026–2028 годы
Музыкальное наследие тюркского мира
Тысячи спасенных жизней
Шымкентский НПЗ отметил 40-летие рекордными достижениями
Успей купить по приятной цене!
Финальные поединки в Семее
Обменялись опытом, наладили контакты
Стратегическое партнерство укрепляется
Жүз домбыра – бір үн
Имя Кудайбергена Калиева для многих – символ труда и верности родному краю
Крылатое наследие номадов
Новую спецтехнику получили лесники
Kia: тандем человека и высоких технологий
Привлечение инвестиций минимизирует тарифы
Высокая честь – Родину беречь
Чувствовать себя равноправными членами общества
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Продкорпорация объявила цены на зерно
Аграрии, работающие в мегаполисах лишены господдержки - сенатор
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
Как защитить ваши деньги от взысканий
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь

Читайте также

Встреча Трампа и Путина в Будапеште не состоится
В США уже 12-й раз не договорились о прекращении шатдауна
Трамп получил премию «Архитектор мира»
Маск заявил о скорой замене людей роботами и ИИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]