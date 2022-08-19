Общество Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе 19 августа 2022 г. 2:00 Асель Муканова Скоро 1 сентября! Совсем немного осталось до начала нового учебного года. И родители, и дети считают последние дни летних каникул, с трудом пытаясь настроиться на рабочий лад. От «ничегонеделания» к режиму Подготовка учащихся к школе – самый актуальный в августе вопрос. И дело не только в покупке школьной формы и канцелярских принадлежностей, но и в психологическом настрое. Как настроиться на учебу после долгих каникул, а первоклашкам без проблем влиться в школьную жизнь – об этом мы беседуем с педагогом-психологом столичной школы-гимназии № 3 Людмилой Антоновной Вишневской. – На летних каникулах всегда расслабляешься и отвыкаешь от занятий. А потом, не успел оглянуться, и – снова 1 сентября, школьные занятия и груз ответственности. Как же ребенку помочь вернуться к режиму без головной боли и стресса? – обозначает предмет нашей беседы Людмила Антоновна. Период адаптации после летних каникул длится две-три недели. В начальных классах она проходит острее, но быстрее, а в старших – спокойнее, но дольше. Большинство учащихся не могут быстро перестроиться, втянуться. Иногда родители в первые учебные дни замечают беспокойный сон, плохой аппетит, страхи, плаксивость, перепады настроения, конфликтность, обидчивость, несобранность, суетливость, невнимательность, неусидчивость, трудность включения в работу, неумение планировать. Что же делать взрослым членам семьи? Во-первых, самим быть спокойными и сдержанными. Беседовать доверительно и мягко. Находить, за что можно похвалить и поощрить. Вселять уверенность в силы ребенка. Наблюдать за поведением. Уметь говорить, слушать и слышать. Фиксировать внимание на положительных проявлениях. Повышать интерес к учебной деятельности. Не устраивать дополнительных нагрузок. Подсказывать, с чего начать. Давать пошаговые инструкции (памятки). – Во-вторых, повторяйте пройденное. Начинайте как можно раньше. С учениками начальных классов повторяйте таблицу умножения, читайте, пишите письма. Со старшеклассниками выделите час на чтение или решение задач. В-третьих, не перегружайте ребенка с первого дня дополнительными занятиями – кружки, секции, репетиторы подождут, начните чуть позже. Переход от летнего «ничегонеделания» к интенсивному режиму должен быть плавным, – говорит психолог. Не следует забывать и о том, что школьник у вас в семье не просто прилежный ученик, но и ваш любимый малыш. Купите ему то, что он давно просил. Приобретите портфель, который ему нравится, но при этом, конечно, удобный и функциональный. Предоставьте некоторую свободу действий, например, в выборе учебных принадлежностей. Также специалист рекомендует заранее перестроить график сна и приучать ребенка к школьному режиму. Летом, как правило, дети ложатся поздно и спят чуть ли не до обеда. Сон, конечно, для них полезен, но желательно, чтобы он был в положенное время. Еще очень важно вместе составлять распорядок дня. Мой сын, к примеру, любит с вечера обсудить все планы на завтра, и это помогает и ему, и мне быть в тонусе и успеть все, начиная от важных дел и заканчивая досугом. Перед школой было бы неплохо посетить врачей, если ребенок состоит на учете, или просто для профилактики. Проверьте зрение. Больше гуляйте на свежем воздухе. Как-нибудь устройте праздник «Прощание с летом» – это поможет настроиться на позитив. В первый раз в первый класс Самый большой стресс, конечно, испытывают будущие первоклассники и их родители. Начало обучения в школе – это переломный момент в жизни каждого. У членов семьи резко меняется образ жизни, обретается новое положение в обществе, изменяются условия, в которых действует ребенок. Если первоклассник хорошо адаптируется к новым условиям, примет душой и сердцем школу, учителя, своих одноклассников и сам процесс получения знаний, то ему будет комфортно в школе все положенные годы. – Каждого родителя будущего первоклассника интересует вопрос, готов ли его ребенок к школе. От этого будет зависеть отношение малыша к учению, его успеваемость, взаимосвязи с учителем и со сверстниками, собственная самооценка, – говорит Людмила Вишневская. Психологическая готовность к школьному обучению – один из важнейших итогов развития ребенка за первые семь лет жизни. В первую очередь нас должна интересовать физическая и физиологическая готовность, здоровье ребенка. Физиологическая готовность является фундаментом школьной жизни. Основные функциональные системы организма должны быть развиты, чтобы ребенок не испытывал трудности при обучении. Сюда относится развитие скелета, мышечной системы, мелкой моторики рук, смена зубов на постоянные. Но чаще всего родители отдают приоритет интеллектуальной готовности, стараются пополнить запас конкретных знаний, умений и навыков, научить читать, считать, рассказывать. Многие воспитанники детских садов и развивающих центров приходят в школу достаточно интеллектуально развитыми и с хорошей познавательной активностью. Однако, психолог с сожалением отмечает растущий с каждым годом спад мотивационной готовности. Раньше все без исключения первоклассники хотели в школу, стремились учиться. Сейчас добрая половина заявляет, что учиться не хочет и в школу не пойдет. – Девочка, окончив первый класс, в августе говорит бабушке, что очень хочет в школу. «Но не подумай, что учиться! Хочу потусоваться с одноклассниками, соскучилась», – признается она. У будущего школьника надо формировать мотивацию к учению, умение трудиться, познавательные потребности. Ему придется выполнять не только интересные, но и скучные задания, и он обязан делать их хорошо. Здесь мы выходим на еще один вид готовности – волевую готовность. Способен ли ребенок контролировать себя, управлять своими внутренними и внешними действиями и поведением в целом? Наличие волевых качеств помогает первокласснику длительное время выполнять задания, не отвлекаться, доводить дело до конца. Раньше ребенок с истериками попадался один раз в пять – семь лет, сейчас почти каждый год. А ведь это закрепленная форма поведения, принесенная из семьи, – рассуждает специалист. Социальная готовность не страдает у детей, посещавших детский сад, «развивашку» или выросших в многодетной семье. Такие дети легко принимают новую социальную позицию – положение школьника. Они легко входят в жизнь класса, легко налаживают отношения с окружающими, умеют работать в группе, играть по правилам. Социальная готовность предполагает у ребенка адекватную самооценку своих способностей, своей деятельности и ее результатов. Понятно, что все виды готовности надо рассматривать в комплексе. Ниже мы приводим специальный тест, благодаря которому родители шестилеток могут определить, готов ли их малыш к школе. Пройдите его и не игнорируйте полученный результат. Всегда есть возможность отложить поступление в первый класс, учитывайте индивидуальность и потребности вашего ребенка. Так почему же у ученика могут возникнуть трудности? Причин немало. Во-первых, это столкновение с новыми требованиями – в школе он должен внимательно слушать, не отвлекаться, подчиняться установленным правилам и порядку. Дома его также ждет изменение режима дня, самостоятельность в поведении, самообслуживание, выполнение поручений. Немаловажны и новые отношения: малыш может волноваться, а будут ли со мной дружить, будут ли дразнить и обижать. Есть и возрастные особенности, семь лет – это новый цикл человеческой жизни. Эмоциональность, возбудимость, быстрая утомляемость, неустойчивое внимание, зависимость от внешней ситуации – все это сейчас может быть болезненным для вашего ребенка. Поэтому ему как никогда нужна поддержка взрослых. Постарайтесь избегать негативных родительских установок и станьте сыну или дочке настоящей опорой и оплотом тепла и доброты. Советы для родителей Людмила Вишневская дает некоторые конкретные советы родителям учеников. Например, если ребенок плохо пишет, то зачастую причина кроется в неразвитых мышцах пальцев (мелкая моторика). Развивается это мелкой кропотливой работой – рисованием, лепкой, конструированием, вязанием, вышиванием, бисероплетением, вырезанием картинок, аппликацией, пальчиковой гимнастикой. Если школьник часто и легко отвлекается, это говорит о недостаточном внимании, любви и заботе по отношению к нему. Проявите это внимание, поддержку, займитесь совместной деятельностью, обеспечьте успех. Порой ребенок демонстрирует негативизм, и такое нарушение дисциплины может быть единственно известным ему способом привлечь внимание. В данном случае наказание служит для него поощрением. Имейте в виду и делайте выводы! Причины хронической неуспешности могут быть разными: недостаточная готовность к школе, тревожность, неуверенность в себе, а также завышенные ожидания родителей. Помощь заключается в устранении этих причин. Школьная незрелость может проявляться и в таком явлении, как психофизический инфантилизм – поведение дошкольника, несформированная самооценка. Желательно такого ребенка подержать еще год в дошкольном учреждении. Такие признаки дезадаптации, как страхи, слезы, перепады настроения, тревожный сон, фантомные боли в голове или животе, могут свидетельствовать о том, что ребенку трудно дается учение, ему некомфортно. Надо выяснить причину, понаблюдать, послушать, поговорить. Если же школьник не справляется с домашними заданиями без родителей, это говорит о его неуверенности в себе, тревожности, несамостоятельности. Нужно так помогать, чтобы развивалась самостоятельность. Надо вселять уверенность, поднимать самооценку, хвалить за промежуточные результаты. Наталкивайте на правильное решение, на узловой вопрос. Советуйтесь с учителем и наблюдайте за выполнением. Причина того, что ребенок плохо просыпается утром, кроется в невыработанном динамическом стереотипе. Научите его пользоваться будильником, который можно торжественно подарить со словами «Это теперь твой друг!». Включите погромче телевизор. Не торопите, а лучше укажите точное время: «Через 10 минут садимся за стол, через 30 минут выходим из дома». Не дразните и не торгуйтесь за лишние минуты, лучше поставить стрелку на пять минут раньше и разрешить чуть дольше полежать в кровати. Укладывать спать надо в одно и то же время, причем делать это должны сами родители. Перед сном хорошо бы доверительно поговорить, внимательно выслушать, успокоить, показать, что вы понимаете страхи своего ребенка и всячески его поддерживаете. Еще несколько коротких советов для родителей младшеклассников от Людмилы Вишневской. Поиграйте с ребенком в «школу», расскажите о ней, а также о своих школьных годах. Читайте вместе, обсуждайте книжки, делитесь впечатлениями. Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Постепенно формируйте прилежание, аккуратность, ответственность. Не пугайте трудностями и неудачами. Предоставьте право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибок, а умел их находить и исправлять. Приучите содержать в порядке свои вещи и школьные принадлежности. Оборудуйте рабочее место школьника. Повторяйте правила дорожного движения. Знакомьтесь с новыми друзьями вашего первоклассника. Будьте внимательны к жалобам на недомогание – это может быть признаком дезадаптации. Учите быть вежливым и культурным в обращении с людьми. Хорошие манеры ребенка – это зеркало отношений в семье. Приучайте к самообслуживанию и самостоятельности. Соблюдайте режим прогулок на свежем воздухе и проводите больше времени вместе. Показывайте ребенку, что его любят таким, какой он есть, а не его достижения. Не сравнивайте с другими. Отвечайте на любые вопросы честно и терпеливо. Думайте о детском банке счастливых воспоминаний. Ставьте себя на место ребенка. Обсуждайте правила и нормы, с которыми он столкнулся в школе, объясняйте их необходимость и целесообразность. Находите, за что можно похвалить. Поддерживайте в желании добиться успеха. Вселяйте надежду. Настраивайте на позитивный лад. Доказано, что ребенка нужно обнимать не менее восьми раз день. Дайте ему защиту и любовь. Будьте терпеливы, неторопливы и последовательны. Живите интересами своих детей. И никогда не теряйте чувства юмора – это поможет всем вам справиться со всеми перипетиями школьной жизни. Пред. След. Пред. След.