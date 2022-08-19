Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе

Скоро 1 сентября!

Совсем немного осталось до начала нового учебного года. И родители, и дети считают последние дни летних каникул, с трудом пытаясь настроиться на рабочий лад.

От «ничегонеделания» к режиму

Подготовка учащихся к школе – самый актуальный в августе вопрос. И дело не только в покупке школьной формы и канцелярских принадлежностей, но и в психологическом настрое. Как настроиться на учебу после долгих каникул, а первоклашкам без проблем влиться в школьную жизнь – об этом мы беседуем с педагогом-психологом столичной школы-гимназии № 3 Людмилой Антоновной Вишневской.

– На летних каникулах всегда расслабляешься и отвыкаешь от занятий. А потом, не успел оглянуться, и – снова 1 сентяб­ря, школьные занятия и груз ответственности. Как же ребенку помочь вернуться к режиму без головной боли и стресса? – обозна­чает предмет нашей беседы Людмила Антоновна.

Период адаптации после летних каникул длится две-три недели. В начальных классах она проходит острее, но быстрее, а в старших – спокойнее, но дольше. Большинство учащихся не могут быстро перестроиться, втянуться. Иногда родители в первые учебные дни замечают беспокойный сон, плохой аппетит, страхи, плаксивость, перепады настроения, конфликтность, обидчивость, несобранность, суетливость, невнимательность, неусидчивость, трудность включения в работу, неумение планировать.

Что же делать взрослым членам семьи? Во-первых, самим быть спокойными и сдержанными. Беседовать доверительно и мягко. Находить, за что можно похвалить и поощрить. Вселять уверенность в силы ребенка. Наблюдать за поведением. Уметь говорить, слушать и слышать. Фиксировать внимание на положительных проявлениях. Повышать интерес к учебной деятельности. Не устраивать дополнительных нагрузок. Подсказывать, с чего начать. Давать пошаговые инструкции (памятки).

– Во-вторых, повторяйте пройденное. Начинайте как можно раньше. С учениками начальных классов повторяйте таблицу умножения, читайте, пишите письма. Со старшеклассниками выделите час на чтение или решение задач. В-третьих, не перегружайте ребенка с первого дня дополнительными занятиями – кружки, секции, репетиторы подождут, начните чуть позже. Переход от летнего «ничегонеделания» к интенсивному режиму должен быть плавным, – говорит психолог.

Не следует забывать и о том, что школьник у вас в семье не просто прилежный ученик, но и ваш любимый малыш. Купите ему то, что он давно просил. Приобретите портфель, который ему нравится, но при этом, конечно, удобный и функциональный. Предоставьте некоторую свободу действий, например, в выборе учебных принадлежностей.

Также специалист рекомендует заранее перестроить график сна и приучать ребенка к школьному режиму. Летом, как правило, дети ложатся поздно и спят чуть ли не до обеда. Сон, конечно, для них полезен, но желательно, чтобы он был в положенное время.

Еще очень важно вместе составлять распорядок дня. Мой сын, к примеру, любит с вечера обсудить все планы на завтра, и это помогает и ему, и мне быть в тонусе и успеть все, начиная от важных дел и заканчивая досугом.

Перед школой было бы неплохо посетить врачей, если ребенок состоит на учете, или просто для профилактики. Проверьте зрение. Больше гуляйте на свежем воздухе. Как-нибудь устройте праздник «Прощание с летом» – это поможет настроиться на позитив.

В первый раз в первый класс

Самый большой стресс, конечно, испытывают будущие первоклассники и их родители. Начало обу­чения в школе – это переломный момент в жизни каждого. У членов семьи резко меняется образ жизни, обретается новое положение в обществе, изменяются условия, в которых действует ребенок. Если первоклассник хорошо адаптируется к новым условиям, примет душой и сердцем школу, учителя, своих одноклассников и сам процесс получения знаний, то ему будет комфортно в школе все положенные годы.

– Каждого родителя будущего первоклассника интересует вопрос, готов ли его ребенок к школе. От этого будет зависеть отношение малыша к учению, его успеваемость, взаимосвязи с учителем и со сверстниками, собственная самооценка, – говорит Людмила Вишневская.

Психологическая готовность к школьному обучению – один из важнейших итогов развития ребенка за первые семь лет жизни. В первую очередь нас должна интересовать физическая и физиологическая готовность, здоровье ребенка. Физиологическая готовность является фундаментом школьной жизни. Основные функ­циональные системы организма должны быть развиты, чтобы ребенок не испытывал труднос­ти при обучении. Сюда относится развитие скелета, мышечной системы, мелкой моторики рук, смена зубов на постоянные.

Но чаще всего родители отдают приоритет интеллектуальной готовности, стараются пополнить запас конкретных знаний, умений и навыков, научить читать, считать, рассказывать. Многие воспитанники детских садов и развивающих центров приходят в школу достаточно интеллектуально развитыми и с хорошей познавательной активностью.

Однако, психолог с сожале­нием отмечает растущий с каждым годом спад мотивационной готовности. Раньше все без исключения первоклассники хотели в школу, стремились учиться. Сейчас добрая половина заявляет, что учиться не хочет и в школу не пойдет.

– Девочка, окончив первый класс, в августе говорит бабушке, что очень хочет в школу. «Но не подумай, что учиться! Хочу потусоваться с одноклассниками, соскучилась», – признается она. У будущего школьника надо формировать мотивацию к учению, умение трудиться, познавательные потребности. Ему придется выполнять не только интересные, но и скучные задания, и он обязан делать их хорошо. Здесь мы выходим на еще один вид готовности – волевую готовность. Способен ли ребенок контролировать себя, управлять своими внутренними и внешними действиями и поведением в целом? Наличие волевых качеств помогает первокласснику длительное время выполнять задания, не отвлекаться, доводить дело до конца. Раньше ребенок с истериками попадался один раз в пять – семь лет, сейчас почти каждый год. А ведь это закрепленная форма поведения, принесенная из семьи, – рассуждает специалист.

Социальная готовность не страдает у детей, посещавших детский сад, «развивашку» или выросших в многодетной семье. Такие дети легко принимают новую социальную позицию – положение школьника. Они легко входят в жизнь класса, легко налаживают отношения с окружающими, умеют работать в группе, играть по правилам. Социальная готовность предполагает у ребенка адекватную самооценку своих способностей, своей деятельности и ее результатов.

Понятно, что все виды готовности надо рассматривать в комплексе. Ниже мы приводим специальный тест, благодаря которому родители шестилеток могут определить, готов ли их малыш к школе. Пройдите его и не игнорируйте полученный результат. Всегда есть возможность отложить поступление в первый класс, учитывайте инди­видуальность и потребности вашего ребенка.

Так почему же у ученика могут возникнуть трудности? Причин немало. Во-первых, это столкновение с новыми требованиями – в школе он должен внимательно слушать, не отвлекаться, подчиняться установленным правилам и порядку. Дома его также ждет изменение режима дня, самостоятельность в поведении, самообслуживание, выполнение поручений.

Немаловажны и новые отношения: малыш может волноваться, а будут ли со мной дружить, будут ли дразнить и обижать. Есть и возрастные особенности, семь лет – это новый цикл ­человеческой жизни. Эмоциональность, возбудимость, быстрая утомляе­мость, неустойчивое внимание, зависимость от внешней ситуации – все это сейчас может быть болезненным для вашего ребенка.

Поэтому ему как никогда нужна поддержка взрослых. Постарайтесь избегать негативных родительских установок и станьте сыну или дочке настоящей опорой и оплотом тепла и доброты.

Советы для родителей

Людмила Вишневская дает некоторые конкретные советы родителям учеников. Например, если ребенок плохо пишет, то зачастую причина кроется в неразвитых мышцах пальцев (мелкая моторика). Разви­вается это мелкой кропотливой работой – рисованием, лепкой, конструированием, вязанием, вышиванием, бисероплетением, вырезанием картинок, аппликацией, пальчиковой гимнастикой.

Если школьник часто и легко отвлекается, это говорит о недостаточном внимании, любви и заботе по отношению к нему. Проявите это внимание, поддерж­ку, займитесь совместной деятельностью, обеспечьте успех.

Порой ребенок демонстрирует негативизм, и такое нарушение дисциплины может быть единст­венно известным ему способом привлечь внимание. В данном случае наказание служит для него поощрением. Имейте в виду и делайте выводы!

Причины хронической неус­пешности могут быть разными: недостаточная готовность к школе, тревожность, неуверенность в себе, а также завышенные ожидания родителей. Помощь заключается в устранении этих причин.

Школьная незрелость может проявляться и в таком явлении, как психофизический инфантилизм – поведение дошкольника, несформированная самооценка. Желательно такого ребенка подержать еще год в дошкольном учреждении.

Такие признаки дезадаптации, как страхи, слезы, перепады настроения, тревожный сон, фантомные боли в голове или животе, могут свидетельствовать о том, что ребенку трудно дается учение, ему некомфортно. Надо выяснить причину, понаблюдать, послушать, поговорить.

Если же школьник не справ­ляется с домашними заданиями без родителей, это говорит о его неуверенности в себе, тревож­ности, несамостоятельности. Нужно так помогать, чтобы развивалась самостоятельность. Надо вселять уверенность, поднимать самооценку, хвалить за промежуточные результаты. Наталкивайте на правильное решение, на узловой вопрос. Советуйтесь с учителем и наблюдайте за выполнением.

Причина того, что ребенок плохо просыпается утром, кроется в невыработанном динамическом стереотипе. Научите его пользоваться будильником, который можно торжественно подарить со словами «Это теперь твой друг!». Включите погромче телевизор. Не торопите, а лучше укажите точное время: «Через 10 минут садимся за стол, через 30 минут выходим из дома». Не дразните и не торгуйтесь за лишние минуты, лучше поставить стрелку на пять минут раньше и разрешить чуть дольше полежать в кровати.

Укладывать спать надо в одно и то же время, причем делать это должны сами родители. Перед сном хорошо бы доверительно поговорить, внимательно выслушать, успокоить, показать, что вы понимаете страхи своего ребенка и всячески его поддерживаете.

Еще несколько коротких советов для родителей младшеклассников от Людмилы Вишневской. Поиграйте с ребенком в «школу», расскажите о ней, а также о своих школьных годах. Читайте вместе, обсуждайте книжки, делитесь впечатлениями. Избегайте чрезмерных требований. Не спрашивайте с ребенка все и сразу. Постепенно формируйте прилежание, аккуратность, ответственность.

Не пугайте трудностями и неудачами. Предоставьте право на ошибку. Важно, чтобы ребенок не боялся ошибок, а умел их находить и исправлять.

Приучите содержать в порядке свои вещи и школьные принадлежности. Оборудуйте рабочее место школьника.

Повторяйте правила дорожного движения. Знакомьтесь с новыми друзьями вашего первоклассника. Будьте внимательны к жалобам на недомогание – это может быть признаком дезадаптации.

Учите быть вежливым и культурным в обращении с людьми. Хорошие манеры ребенка – это зеркало отношений в семье.

Приучайте к самообслуживанию и самостоятельности. Соблюдайте режим прогулок на свежем воздухе и проводите больше времени вместе. Показывайте ребенку, что его любят таким, какой он есть, а не его достижения. Не сравнивайте с другими.

Отвечайте на любые вопросы честно и терпеливо. Думайте о детском банке счастливых воспоминаний. Ставьте себя на место ребенка. Обсуждайте правила и нормы, с которыми он столкнулся в школе, объясняйте их необходимость и целесообразность.

Находите, за что можно похвалить. Поддерживайте в желании добиться успеха. Вселяйте на­дежду. Настраивайте на позитивный лад. Доказано, что ребенка нужно обнимать не менее восьми раз день. Дайте ему защиту и любовь.

Будьте терпеливы, неторопли­вы и последовательны. Живите интересами своих детей. И никогда не теряйте чувства юмора – это поможет всем вам справиться со всеми перипе­тиями школьной жизни.