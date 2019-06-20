Тест на будущее

В нынешнем году заявление на участие в ЕНТ подали 117 242 человека – это 71,6% от общего чис­ла выпускников. 75,3% из них будут сдавать тестирование на казахском, 24,6% – на русском и только 0,1% – на английском языке.

Сам формат ЕНТ не меняется, но есть некоторые новшества. Так, тестирование для поступления на платной основе проводится 4 раза в год – в январе, марте, июне и августе. При этом во время каждой сдачи можно выбрать разные комбинации профильных предметов. Сертификаты ЕНТ-2019 действительны до 31 декабря текущего года. Таким образом при поступлении в вуз на платной основе абитуриент подает по своему желанию любой сертификат с набранным проходным баллом.

– Это позволяет снизить психологическую нагрузку и подготовиться к основному тестированию. Если мы раньше сдавали ЕНТ только в июне, то в нынешнем году была возможность пройти в январе и марте. В январе тес­тирование сдали около 35 тысяч детей, в марте – около 80 тысяч. То есть фактически около 78% выпускников приняли участие в тестировании. 70% из них наб­рали необходимое количество баллов, что позволяет им поступить в вузы на платной основе, – разъяснил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

А вот для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов ЕНТ можно сдавать только в июне. По данным МОН РК, в 2019/2020 учебном году государство выделило 66 556 грантов, из них 51 085 – на бакалавриат, 13 159 – на магистратуру, 2 312 – на докторантуру (PhD).

Кстати, по желанию от тестирования по английскому языку могут отказаться лица, имеющие международные сертификаты (IELTS, TOEFL), среди участников нынешнего года их 708. Они автоматически получают по предмету высший балл – 40. Также от сдачи ЕНТ освобождаются выпускники ТиПО, поступающие на родственные направления по сокращенным срокам обучения на платной основе.

Экзамен будет проводиться с 20 июня по 5 июля в 169 специальных пунктах проведения, всего будет задействовано 1 188 аудиторий, оснащенных устройствами подавления сотовой связи и видеокамерами. В пунктах проведения ЕНТ установлены мониторы с видеотрансляцией и возможностью просмотра процесса тестирования. Например, в Нур-Султане 5 856 учащихся, подавших заявление, будут сдавать экзамен на базе трех вузов – это Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли.

ЕНТ проходит по пяти предметам, три из которых – обязательные, два – профильные, в соответствии с выбранной специальностью. Всего 120 тес­товых заданий, ответив на все правильно, можно максимально заработать 140 баллов. База тес­товых заданий в текущем году обновлена на 30%, и у выпускников была возможность пройти пробные онлайн-тестирования.

– ЕНТ – очень важный экзамен, тем не менее, это достаточно рутинный процесс. Самое главное – не переживать. Вы уже подготовились, большинство из вас прошли через тестирование, в школе вам давали необходимые знания, поэтому нужно хорошо выспаться, абстрагироваться от того, что вас ожидает экзамен, – посоветовал абитуриентам министр Асхат Аймагамбетов.

Для контроля за соблюдением технологии проведения ЕНТ в регионы уже направлены представители министерства. Материалы тестирования доставлены в режиме секретности. На местах созданы государственные комиссии по организации и проведению ЕНТ из числа руководителей вузов и управлений образования, представителей правоохранительных органов, общественных объединений и СМИ. В целях разрешения спорных вопросов поступающих соз­даны апелляционные комиссии на республиканском и местном уровнях.

В рамках информационно-разъяснительной работы министерством проведено свыше 7 500 мероприятий, в том числе касающихся вопросов честности абитуриентов.

– Когда человек берет с собой шпаргалку, мобильный телефон или другие устройства, он отвлекается. Он думает, как это пронес­ти, концентрирует внимание на другом. Второй вопрос – как это достать и использовать, чтобы тебя не увидели. Это тоже стресс. Я считаю, что надо довериться самому себе, подучить, прочитать. Готовиться не по тестам, а по программному материалу, это очень важно. Я по своему опыту знаю, что готовиться по тестам – это проигрышный вариант, – считает министр образования и науки РК.