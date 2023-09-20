ТЭЦ Риддера: пошаговое возвращение

Тепловая станция перешла под управление местного водоканала, который, в свою очередь, является коммунальным предприятием городского акимата. Кроме того, исполнительная власть Риддера заключила меморандум с акиматом области о взаимном сотрудничестве по подготовке ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

Как отметили в акимате Риддера, заключение таких важных документов – серьезный шаг, который позволит контролировать и регулировать ход ремонтных работ в АО «Риддер ТЭЦ».

По словам заместителя акима Восточно-Казахстанской области Бакытжана Байахметова, на сегодня подписан договор доверительного управления о передаче имущественного комп­лекса теплостанции, ведется процесс перезаключения договоров с персоналом.

– С 18 сентября началось подписание соглашений на поставку угля и мазута, – отметил замакима. – В конечном итоге тепловая станция полностью перейдет в государственную собственность.

На сегодня, по информации городской исполнительной власти, близится к завершению ремонт трех котлов среднего давления. Собраны и установлены поверх­ности экранов, котлы заполнены водой для гидравлических испытаний. Следом начнется их розжиг.

– Отставаний от графика нет, – дал комментарий главный инженер подрядного ТОО «Перспективные технологии» Александр Матвиенко. – Закончили работы по монтажу трубной системы, готовим к запуску котел номер три. Наша задача – оперативно устранить недочеты, которые могут быть выявлены в ходе испытаний. После завершения всех пусконаладочных работ в домах риддерцев появится отопление.

Напомним, зимний период 2022–2023 годов прошел в Риддере в режиме ЧС. На городской ТЭЦ за это время было зафиксировано почти 70 остановок. В ходе проверки, проведенной территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, в работе предприятия выявлено 198 нарушений.

В целях подготовки тепло­элект­роцентрали к отопительному сезону 2023–2024 годов из резерва Правительства выделено 7,3 млрд тенге на ремонт основного производственного оборудования, а также 1,1 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей.

Кроме того, из местного бюджета направлено более 500 млн тенге на реконструкцию инфраструктуры, задействованной в производственном процессе.