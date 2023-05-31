ТЭЦ в «красной» зоне

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Марина Демченко

С 1 июля в Казахстане начнет действовать единый закупщик электроэнергии.

фото предоставлены пресс-службой Министерства энергетики РК

Как пояснил в ходе брифинга в СЦК вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, единый закупщик электроэнергии вводится с учетом сложившейся ситуации в отрасли, а именно – плановых дисбалансов в системе, прогнозируемого дефицита электроэнергии, неравных условий конкуренции из-за разных тарифов энергопроизводящих организаций и планов по строи­тельству новых источников генерации, в том числе ВИЭ.

Жандос Нурмаганбетов также рассказал о состоянии электростанций страны и принимаемых мерах по улучшению их работы. По его словам, в соответствии с поручением Главы государства с декабря 2022 года по март 2023-го команда международных экспертов при поддержке Всемирного банка провела обширный технический аудит. В общей сложности обследовано 55 объектов.

– Особое внимание было уделено техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования тепловых станций и условиям его эксплуатации, – отметил вице-министр.

По итогам обследования все станции эксперты разделили по категориям в зависимости от технического состояния оборудования, сроков эксплуатации, показателей удельного расхода топлива, аварийности, укомплектованности персоналом и выполнения ремонтных работ.

Старший специалист по энергетике Всемирного банка Сандип Кохли подчеркнул, что энергетический сектор в республике в течение многих лет недофинансировался. В связи с чем пришла пора срочно обратить внимание на отрасль, чтобы увеличить надежность и безопасность ее работы.

По словам эксперта, энергетический сектор Казахстана может быть трансформирован в более устойчивую, чистую современную энергосистему. Для этого очень важно уже сейчас сосредоточиться на крупномасштабных проектах ВИЭ и замене станций, отнесенных к «красной» категории (блоки находятся в критическом состоянии, их парковый ресурс достигнут или превышен.  – Прим. авт.), чтобы постепенно выводить их из экс­плуатации или переводить на «чистые» технологии.

Как сообщил партнер KPMG (Казахстан) Тимур Сыздыков, состояние основного оборудования электростанций – паровых котлов и турбоагрегатов, генераторов – требует существенных инвестиций. В связи с тем, что сектор недофинансировался, снижались показатели надежности, это влекло за собой увеличение потерь и недовольство потребителей. Тарифы, которые получали станции, не позволяли в срок и полноценно проводить реконструкцию и модернизацию.

В результате на многих объектах достигнут парковый ресурс или показатель приближается к этому. Тимур Сыздыков считает также, что нужно обратить внимание на развитие энергосистемы в региональном разрезе. К примеру, в северной зоне, где большая часть генерации представлена угольными ТЭЦ, в перспективе топливный баланс нужно «разбавлять», вводя источники, работающие на других видах топлива.

Детальный план мероприятий по каждой станции с указанием краткосрочных и долгосрочных мер по дальнейшей эксплуатации и проведению технического обслуживания, как рассказал Жандос Нурмаганбетов, будет подготовлен к концу июня. Кроме того, ведомство приступило к исполнению обновленной программы «Тариф в обмен на инвестиции», основной целью которой является снижение уровня изношенности не менее чем на 15% путем повышения инвестиционной привлекательности сектора генерации.

По его словам, немаловажной частью обновленной программы выступает усиление действующих механизмов поддержки и обратных обязательств со стороны предприятий. Так, на сегодняшний день Министерством энергетики в соответствии с поданными заявками скорректированы предельные тарифы на электрическую энергию для 27 из 47 энергопроизводящих организаций, средний рост тарифов для них составит порядка 24%.

Внесены поправки в законодательство по увеличению лимита возврата инвестиций до 428 млрд тенге, что позволит расширить пул проектов по модернизации, увеличению мощности и реконструкции действующих станций.

Приоритет будет предоставлен станциям, имеющим наибольший уровень износа с учетом итогов технического аудита и разработанного плана мероприятий.

Ведется работа по увеличению предельного тарифа на оказание услуг по поддержанию готовнос­ти к несению электрической мощности с 590 тыс. тенге до уровня более 1,5 млн тенге за МВт в месяц. Данная мера обеспечит приток средств на этапе осуществления проектов.

– Для полноценной реализации предлагаемых мер уполномоченному органу необходимо вернуть контрольные функции за целевым использованием средств, полученных в рамках политики «тариф в обмен на инвестиции», а также установить показатели, которые необходимо достичь в рамках вложенных инвестиций, – подчеркнул вице-министр энергетики.

В свою очередь энергетические предприятия должны будут взять на себя встречные обязательства и вкладывать часть собственных средств, помимо получаемых из тарифов, в развитие своих активов.

#ТЭЦ #энергетика #брифинг #РК #KPMG

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