Тейлор Свифт заработала первый миллиард долларов

Фото: Getty images

Американская исполнительница Тейлор Свифт получила статус миллиардера благодаря масштабному мировому туру Eras, в рамках которого прошло более 140 концертов, сообщает издание Bloomberg. Певица также выпустила новую версию альбома 1989, ставшего самым успешным в ее карьере, передает Русская служба ВВС.

Eras — самый масштабный тур 33-летней поп-исполнительницы, включающий более 140 концертов на пяти континентах (тур начался в марте 2023 года и продлится до ноября 2024 года).

Состояние Свифт насчитывает более 1 миллиарда долларов, включая 400 млн от продажи музыкальных релизов начиная с 2019 года и 370 млн от выручки за билеты.

Тейлор Свифт записала альбом 1989, когда ей было 24 года. Песни из этого альбома сделали певицу известной на весь мир и принесли ей музыкальную премию "Грэмми" в номинации "Лучший альбом года". В перезаписанную версию 1989, которую издание Telegraph назвало "безупречным римейком ее лучшего альбома", вошли пять новых синглов, включая Slut и Is it Over Now?

Тейлор Свифт – одна из немногих артистов, достигших такого статуса лишь благодаря своей музыке, выступлениям и качественному маркетингу, пишет Bloomberg.

Певица решила перезаписать свои первые шесть альбомов, чтобы вернуть себе права на свои синглы. В 2019 году музыкальный менеджер Скутер Браун приобрел бывший лейбл Свифт Big Machine за 300 млн долларов, получив права на альбомы певицы.

Тейлор Свифт обвиняла Брауна в издевательствах и травле. Свифт говорила, что была не против продажи своих записей, но в своих худших кошмарах не могла представить, что покупателем будет Скутер Браун.

Браун также является менеджером Канье Уэста (давнего оппонента певицы), Джастина Бибера и Арианы Гранде. Свифт так и не удалось выкупить свои старые песни, которые теперь принадлежат Брауну, поэтому она решила перезаписать свои старые альбомы. Новые записи выходят под названием Taylor's Versions ("Версии Тейлор").

Как отмечает Bloomberg, "добиться огромного финансового успеха в то время, когда музыканты потеряли влияние в индустрии" Тейлор Свифт смогла благодаря плодотворному написанию новых песен и дальновидному решению перезаписать свои первые шесть альбомов.

По оценкам Bloomberg Economics, более 50 концертов певицы в этом году принесли ВВП США 4,3 миллиарда долларов.