Поклонники Димаша Кудайбергена открыли библиотеку в сельской школе в Малайзии

Lifestyle
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Дана Аменова
Корреспондент

В честь 30-летия Димаша Кудайбергена фан-клуб казахстанского артиста в Малайзии преподнес значимый подарок — библиотеку для учеников местной сельской школы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Проект получил название «Оазис Знаний». Его цель — оснастить новую библиотеку книгами, учебными материалами и оборудованием, чтобы улучшить условия обучения для школьников и местных жителей.

В сотрудничестве с Министерством образования Малайзии и при поддержке посольства Казахстана в Малайзии, члены фан-клуба и их друзья спонсировали открытие новой библиотеки. В библиотеку были переданы книги, учебные материалы, мебель и оборудование, включая Smart TV и проектор.

Проект был реализован благодаря поддержке 48 спонсоров и участию 12 волонтеров, которые приехали из разных частей Малайзии и потратили 4 дня на покраску, ремонт и оснащение библиотеки.

Школа SK Malinsau, Ранау, является образовательным учреждением для около 250 учеников в возрасте от 6 до 12 лет из 8 близлежащих деревень и играет важную роль в объединении местного сообщества.

Церемония передачи состоялась 20 мая во время школьной линейки.

«Этот проект воплощает нашу приверженность к значимым и долговременным изменениям в образовании и сельских сообществах. Мы хотим отдать дань уважения филантропическим ценностям Димаша Кудайбергена и внести вклад в развитие молодых умов. Мы выражаем искреннюю благодарность всем спонсорам, сторонникам и стратегическим партнерам, которые внесли вклад в это благородное дело», – отметили администратор фан-клуба Dimash Malaysian Dears Сяйдатул Сабила Азва и менеджер проекта «Оазис Знаний» Адлина Шатира Зайнудин. 

#Димаш Кудайберген #библиотека #Малайзия #поклонники

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