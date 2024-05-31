Поклонники Димаша Кудайбергена открыли библиотеку в сельской школе в Малайзии

В честь 30-летия Димаша Кудайбергена фан-клуб казахстанского артиста в Малайзии преподнес значимый подарок — библиотеку для учеников местной сельской школы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Проект получил название «Оазис Знаний». Его цель — оснастить новую библиотеку книгами, учебными материалами и оборудованием, чтобы улучшить условия обучения для школьников и местных жителей.

В сотрудничестве с Министерством образования Малайзии и при поддержке посольства Казахстана в Малайзии, члены фан-клуба и их друзья спонсировали открытие новой библиотеки. В библиотеку были переданы книги, учебные материалы, мебель и оборудование, включая Smart TV и проектор.

Проект был реализован благодаря поддержке 48 спонсоров и участию 12 волонтеров, которые приехали из разных частей Малайзии и потратили 4 дня на покраску, ремонт и оснащение библиотеки.

Школа SK Malinsau, Ранау, является образовательным учреждением для около 250 учеников в возрасте от 6 до 12 лет из 8 близлежащих деревень и играет важную роль в объединении местного сообщества.

Церемония передачи состоялась 20 мая во время школьной линейки.