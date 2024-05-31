Глава Amazon снова возглавил рейтинг богатейших людей

Основатель и владелец Amazon американский миллиардер Джефф Безос вернул себе лидерство в индексе миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Global Look Press/Annegret Hilse / SVEN SIMON

Соответствующая информация размещена на сайте агентства 30 мая.

Состояние Безоса оценивается в $205 млрд, что на $2 млрд больше, чем у владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно.

На третьем месте списка — американский предприниматель Илон Маск. Его капитал составляет $202 млрд.

Как пишет Bloomberg, выручка компании Amazon в 2023 году составила $574,8 млрд.

Джефф Безос – американский предприниматель, создатель онлайн-платформы Amazon, которая занимает лидирующие позиции в мире на рынке электронной торговли. Компания была основана в 1994 году для продаж книг через интернет.

Также Безос приобрел газету Washington Post в 2013 году за $250 млрд. В 2021 году он объявил о том, что уходит с поста генерального директора Amazon для того, чтобы сосредоточиться на других проектах и благотворительности. В том же году он возглавил аэрокосмическую компанию Blue Origin.