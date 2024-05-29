В Колумбии приняли закон об отмене боев быков с 2027 года

Закон вступит в силу через три года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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Депутаты в Колумбии, стране с самой длинной традицией корриды на Южноамериканском континенте, подавляющим большинством голосов проголосовали за запрет боев быков на территории страны начиная с 2027 года, сообщает газета Le Figaro.

«Мы сделали исторический шаг вперед, убийство быков будет запрещено в нашей стране», — заявила сенатор Андреа Падилья, защищавшая законопроект об отмене корриды.

В течение трех лет государство должно будет обеспечить альтернативную занятость для тех граждан, чьи доходы прямо или косвенно зависят от боев быков, а также адаптировать спортивные площадки, использовавшиеся для проведения таких шоу, под спортивные и культурные мероприятия.

Как отмечает издание, коррида является ключевым элементом многих традиционных праздников страны. В сельском хозяйстве Колумбии животноводство также играет важнейшую роль. С принятием закона о запрете корриды Колумбия присоединилась к списку южноамериканских стран, ранее уже запретивших бои быков на своей территории: это Бразилия, Чили, Аргентина, Уругвай и Гватемала.