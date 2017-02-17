The Guardian опубликовало фото смога в Алматы

Проблема загрязненного воздуха в Алматы постепенно получает все более широкую огласку. Британское издание The Guardian разместило на своем сайте фото, на котором изображен Алматы, утопающий в смоге, передает Kazpravda.kz.
Фотографию портал позаимствовал с личной страницы немецкого пользователя kirillbukka в Instagram.
"Мы посетили Алматы, Казахстан. Алматы – красивый город, но я был немного в шоке..." – так подписано фото.
Британские журналисты полностью разделяют удивление фотографа – снимок попал в рубрику "Один день с задыхающейся планетой". Компанию ему составили фотографии из таких городов, как столица Монголии – Улан-батор...
... столица Китая – Пекин...
... столица Индии – Дели ...
... столица Швеции – Стокгольм и многие другие города.
Репортеры из The Guardian проводят акцию "Хранитель города", направленную на борьбу с загрязнением воздуха в крупных городах мира. В рамках акции журналисты издания ездят по городам мира, снимают очевидные доказательства масштабного загрязнения воздуха и ведут фото и видеосъемку с места событий.
"Война против загрязнения воздуха началась, и она будет вестись в городах", – гласит заголовок одного из материалов в этой рубрике.
Таким образом, журналисты издания надеются привлечь широкое общественное внимание к проблеме загрязнения воздуха на нашей планете, принимающей все более угрожающие масштабы.