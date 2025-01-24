Тигры из алматинского зоопарка обрадовались новогодней елке

После завершения новогодних праздников алматинцы привезли в зоопарк лесных красавиц, чем очень порадовали его обитателей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Аlmatyzoo
На кадрах видно, как они резвятся, нюхают, пробуют на вкус принесенную елку.
«Посмотрите, как наши тигры отреагировали на появление в вольере елок, которые алматинцы привозили в зоопарк. Реакция полосатых хищников не заставила себя ждать.
Тигры с интересом обнюхивают деревья, играют с ними и даже пробуют на зуб. Такие подарки не только разнообразят их будни, но и дают возможность проявить природное любопытство.
Спасибо всем, кто помогает сделать жизнь наших обитателей интереснее и ярче! Акция закончилась, а эмоции остались», - говорится в сообщении.
Напомним, что зоопарк ранее проводил акцию по приему ненужных праздничных деревьев.