Тигры из алматинского зоопарка обрадовались новогодней елке

На кадрах видно, как они резвятся, нюхают, пробуют на вкус принесенную елку.

«Посмотрите, как наши тигры отреагировали на появление в вольере елок, которые алматинцы привозили в зоопарк. Реакция полосатых хищников не заставила себя ждать.

Тигры с интересом обнюхивают деревья, играют с ними и даже пробуют на зуб. Такие подарки не только разнообразят их будни, но и дают возможность проявить природное любопытство.

Спасибо всем, кто помогает сделать жизнь наших обитателей интереснее и ярче! Акция закончилась, а эмоции остались», - говорится в сообщении.