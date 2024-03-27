TikTok удалил более 4 млн видеороликов за 2023 год в Казахстане

Информация об этом опубликована в Telegram-аккаунте PR room , сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Как уточняется, TikTok регулярно публикует информацию о проактивно удаленных видеороликах и учетных записях. Эта информация ежеквартально раскрывается в Отчетах об обеспечении соблюдения правил сообщества, в которых содержится информация об объеме и характере контента, удаленного с платформы.

За четвертый квартал 2023 года в Казахстане удалено свыше 1,3 млн видеороликов по причине нарушения правил сообщества. Это самое большое количество удаленных видеороликов за все кварталы 2023 года, 92% из общего количества удаленных видеороликов были удалены проактивно платформой.

86,3% видео в Казахстане были удалены в течение первых 24-х часов с момента публикации.

В целом за весь 2023 год в Казахстане было удалено 4,2 млн роликов, нарушающих правила сообщества.

Как отмечают в TikTok, для компании абсолютный приоритет - безопасность сообщества платформы. Чтобы поддерживать безопасность на платформе, TikTok использует инновационные технологии и команды профессионалов для выявления и принятия мер относительно контента, нарушающего Правила сообщества платформы, которые доступны, в том числе, на казахском языке.