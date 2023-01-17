TikTok теперь доступен на казахском языке

Популярное приложение коротких видео TikTok теперь доступно на казахском языке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Версия приложения на казахском языке появилась в последнем релизе, она доступна для Android и iOS. Для выбора новой опции нужно проделать ряд нехитрых настроек.

Найти «Профиль» в правом нижнем углу, затем значок с тремя линиями в правом верхнем углу, чтобы открыть настройки.

В строке «Настройки и конфиденциальность» выбрать «Язык приложения».

Выберите казахский или другой язык из списка.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.