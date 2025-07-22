«Тіл-Қазына» открыл новое направление сотрудничества с Японией

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Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Делегация Национального научно-практического центра имени Шайсултана Шаяхметова «Тіл-Қазына» приняла участие в IX Международной конференции по лингвистике и литературе ICLL 2025, проходившей с 15 по 17 июля в городе Фукуока

В состав делегации вошли генеральный директор центра Мақпал Жұмабай, исполнительный директор Лиза Есбосын и ученый секретарь, PhD доктор Дана Оспанова, сообщает Kazpravda.kz

Международная конференция впервые была организована в 2017 году в Амстердаме и в последующие годы успешно проходила в Париже, Мадриде и Вене. В этом году форум состоялся при поддержке университетов Kyushu (Япония) и MGIMO (Россия). В ходе сессий были широко обсуждены актуальные вопросы на стыке языка, общества и технологий. Содержательные доклады представили ученые из Японии, Китая, Малайзии, Тайваня, Таиланда, Арабских стран, Кореи, России, США и других государств. Особое внимание было уделено темам искусственного интеллекта, цифровых технологий, исследованию прав женщин через текстовый анализ, детской речи и языковых корпусов.

Ученый секретарь центра Дана Оспанова, приглашенная в качестве докладчика, выступила с темой «QazEmoLing. Лингвистическая жизнь эмоций: изучение эмотивных конструкций в казахском языке на основе корпусной лингвистики». В своем докладе она осветила цели, задачи и методологию проекта, направленного на изучение слов и синтаксических структур, выражающих эмоции в казахском языке, также проанализировала особенности эмоционального дискурса с учетом национально-культурного контекста.

В рамках поездки делегация центра также провела официальную научную встречу в Национальном институте японского языка и лингвистики (NINJAL) в Токио. Это одно из ведущих научных учреждений Японии, занимающееся фундаментальными лингвистическими исследованиями. Вступительное слово на встрече произнес директор института Кикуо Маэкава, подчеркнув значимость цифрового пространства для языка и важность корпусных исследований.

Генеральный директор центра Мақпал Жұмабай представила стратегические проекты, поделилась опытом по цифровизации казахского языка, систематизации языковых данных и формированию открытой научной инфраструктуры. Ученый секретарь Дана Оспанова рассказала о пяти подсекциях Национального корпуса казахского языка, их структуре и работе по автоматизации мета и лингвистической разметки. Исполнительный директор Лиза Есбосын озвучила предложения по определению лексико-грамматического минимума в преподавании языка и его интеграции с национальным корпусом.

Со стороны японских коллег профессор Прашант Пардещи, профессор Ханаэ Коисо и научный ассистент Юта Такахаши представили основные исследовательские направления NINJAL. Они поделились опытом в области диахронического корпусного анализа, систематизации устной речи, морфологического анализа и изучения детского языка, а также предложили идеи, представляющие интерес для казахстанских партнеров.

В завершение визита генеральный директор Мақпал Жұмабай вручила директору NINJAL Кикуо Маэкава казахско-английское издание «Избранных произведений» Ахмета Байтұрсынұлы. Представители института приняли этот ценный подарок с особым уважением и выразили заинтересованность в глубоком изучении трудов выдающегося казахского ученого.

«Мы обязательно разместим этот труд в библиотеке института, все сотрудники прочтут и познакомятся с ним», - отметил Кикуо Маэкава.

По итогам переговоров между центром «Тіл-Қазына» и ведущими лингвистическими учреждениями Японии была достигнута договоренность о налаживании сотрудничества и системной работе по обмену опытом в будущем. Это партнерство открывает новые горизонты для популяризации научного потенциала казахского языка на международном уровне и углубления лингвистических исследований.

 

#Япония #лингвистика #Тіл-Қазына

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