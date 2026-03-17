Токаев анонсировал первую в истории страны административную амнистию

Такую инициативу выдвинул Президент Касым-Жомарт Токаев

️ Глава государства предложил провести в Казахстане амнистию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

 «Народная Конституция – это по сути стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса. Поэтому можно уверенно сказать: наша страна вступает в качественно новый этап своего развития. Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан. В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны», - сказал Президент на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции.

Парламент примет соответствующий закон до конца текущей сессии.

 «Это важный шаг на пути утверждения в нашем обществе гуманистических идеалов и прогрессивных ценностей Основного закона. Новая Конституция – яркий символ единства и солидарности нашего народа. В ее статьях отражены мечты и чаяния каждого из нас, надежда и вера в светлое будущее наших детей и внуков. Основной закон станет настольной книгой для всех истинных патриотов нашего Отечества. Новая Конституция Казахстана – это прочная, незыблемая платформа для восхождения нашей нации к вершинам мировой цивилизации. В этом у меня и, полагаю, у вас сомнений нет», - говорит Глава государства. 

