Токаев главе МИД Люксембурга: Мы с оптимизмом смотрим на будущее нашего сотрудничества

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных и европейских дел Люксембурга Жана Ассельборна, находящегося в Казахстане с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Приветствуя Жана Ассельборна, президент отметил, что его визит открывает хорошие перспективы для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов.

Глава государства с теплотой вспомнил о переговорах с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Тогда у нас состоялся весьма продуктивный и содержательный разговор о долгосрочных перспективах углубления взаимовыгодного партнерства между Казахстаном и Люксембургом. Казахстан с большим уважением относится к Вашей стране и народу. Мы с оптимизмом смотрим на будущее нашего сотрудничества», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи собеседники рассмотрели перспективы взаимодействия в сферах транспорта и логистики, цифровизации, «зеленой» энергетики, а также по линии Международного финансового центра «Астана».

Жан Ассельборн отметил позитивную динамику сотрудничества между странами.

«Сегодня утром мы подписали два меморандума о взаимопонимании. Вы знаете, что уже сейчас Cargolux еженедельно будет совершать 21 рейс в Казахстан. Люксембург является мультимодальным хабом, и в этой связи аэропорт Астаны является для нас очень важным пунктом. Мы очень благодарны, что люксембургская компания может реализовать этот крупный совместный проект. Второй меморандум о взаимопонимании мы подписали с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности», – отметил руководитель внешнеполитического ведомства Люксембурга.

Касым-Жомарт Токаев и Жан Ассельборн также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.