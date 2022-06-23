Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Осуществляя реформы, мы не должны допустить ослабления государства – Токаев
Елисеева Екатерина
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Принятые народом на референдуме поправки в Конституцию означают, по сути, создание Второй республики и кардинальную смену парадигмы развития нашей страны. Мы переходим к качественно новому этапу государственного строительства на основе глубокого обновления всех ключевых институтов власти. Нам предстоит сформировать эффективную и сбалансированную модель взаимоотношений государства и общества, значительно расширив участие граждан в принятии решений", – сказал Токаев.

По словам Главы государства, ключевым направлением намеченных преобразований является последовательная трансформация правоохранительной системы.

"Осуществляя масштабные реформы, мы ни в коем случае не должны допустить ослабления нашего государства. Все свои действия нам необходимо соотносить с нашей главной ценностью – Независимостью. В условиях поступательной демократизации страны закономерно растущая политическая активность граждан должна протекать исключительно в рамках закона", – подчеркнул Президент.

Он отметил, что построение Нового Казахстана – это не только важные институциональные изменения, но и модернизация общественных установок и моделей поведения. Одним из главных принципов обновленной системы ценностей и мировоззрения должно стать уважение чести и достоинства человека.

"В крайне нестабильном, стремительно развивающемся мире, только тот народ, который чтит законы и нормы морали, способен сохранить статус сильной и суверенной нации. Сегодня в обществе встречаются различные, порой полярные оценки нашего недавнего прошлого, звучат и предвзятые мнения. Однако, мы не имеем права перечеркивать значительные достижения периода Независимости. Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего. Поэтому призываю сограждан быть объективными и корректными в своих высказываниях", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Популярное

Все
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Брал на дело, потратил на кудалык
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
В кумысном промысле душа необходима
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
По долгу службы и зову сердца
Через тернии – к мечте стать полицейским
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Где жить бездомышам?
Свежий взгляд на рутинную работу
Труженик эпохи независимого Казахстана
Инициативы повышенной важности
Инструменты укрепления единства
Наша работа – о госслужащих забота!
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Нас не слышат!
Съедают подчистую
Обитель искусства
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Президент
Токаев: Правоохранительные органы должны кардинальным образ…
Президент
Касым-Жомарт Токаев поздравил ветеранов и офицеров ОВД
Президент
Токаев: Госслужащим отведена особая роль в построении Новог…
Президент , Спорт
Касым-Жомарт Токаев принял Даулета Турлыханова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]