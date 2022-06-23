Осуществляя реформы, мы не должны допустить ослабления государства – Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Принятые народом на референдуме поправки в Конституцию означают, по сути, создание Второй республики и кардинальную смену парадигмы развития нашей страны. Мы переходим к качественно новому этапу государственного строительства на основе глубокого обновления всех ключевых институтов власти. Нам предстоит сформировать эффективную и сбалансированную модель взаимоотношений государства и общества, значительно расширив участие граждан в принятии решений", – сказал Токаев.

По словам Главы государства, ключевым направлением намеченных преобразований является последовательная трансформация правоохранительной системы.

"Осуществляя масштабные реформы, мы ни в коем случае не должны допустить ослабления нашего государства. Все свои действия нам необходимо соотносить с нашей главной ценностью – Независимостью. В условиях поступательной демократизации страны закономерно растущая политическая активность граждан должна протекать исключительно в рамках закона", – подчеркнул Президент.

Он отметил, что построение Нового Казахстана – это не только важные институциональные изменения, но и модернизация общественных установок и моделей поведения. Одним из главных принципов обновленной системы ценностей и мировоззрения должно стать уважение чести и достоинства человека.

"В крайне нестабильном, стремительно развивающемся мире, только тот народ, который чтит законы и нормы морали, способен сохранить статус сильной и суверенной нации. Сегодня в обществе встречаются различные, порой полярные оценки нашего недавнего прошлого, звучат и предвзятые мнения. Однако, мы не имеем права перечеркивать значительные достижения периода Независимости. Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего. Поэтому призываю сограждан быть объективными и корректными в своих высказываниях", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.