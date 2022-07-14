Токаев констатировал неэффективность системы медстрахования в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК подверг критике работу по медицинскому страхованию населения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства отметил, что по сравнению с развитыми странами, в частности со странами ОЭСР, в Казахстане ситуация по смертности от хронических заболеваний намного хуже.

«Несмотря на увеличение объемов финансирования медицины, не находят решения проблемы, накопившиеся в этой сфере. Система обязательного социального медицинского страхования оказалась неэффективной, конкретных результатов нет. Около 3 млн человек оказались за бортом медстрахования. Из-за этого они не могут получить в полном объеме медпомощь», – отметил Президент.

В этой связи, по его словам, Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам необходимо подготовить предложения по развитию системы медицинского страхования.