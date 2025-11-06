Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса. В ходе встречи с сенатором от Республиканской партии обсуждался вклад парламентской дипломатии в укрепление казахско-американских отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства назвал Стива Дэйнса истинным другом нашей страны и выразил ему признательность за официальное заявление Конгресса, приуроченное ко Дню Республики Казахстан и отражающее давнее стратегическое партнерство между странами.

Собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства Казахстана и США во благо народов обеих стран.

В завершение Президент сообщил, что принял решение наградить сенатора Стива Дэйнса орденом «Достық» I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США.