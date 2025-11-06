Токаев наградил американского сенатора Стива Дэйнса орденом «Достық» I степени

США,Президент
139

Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса. В ходе встречи с сенатором от Республиканской партии обсуждался вклад парламентской дипломатии в укрепление казахско-американских отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства назвал Стива Дэйнса истинным другом нашей страны и выразил ему признательность за официальное заявление Конгресса, приуроченное ко Дню Республики Казахстан и отражающее давнее стратегическое партнерство между странами.

Собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства Казахстана и США во благо народов обеих стран.

В завершение Президент сообщил, что принял решение наградить сенатора Стива Дэйнса орденом «Достық» I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США.

#Токаев #США #орден #сенатор

Популярное

Все
Установки на укрепление стабильности
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Ресурсы нужно экономить
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Дорожные службы готовы к зиме
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие…
Президент Казахстана встретился с главой СД Chevron Майклом…
Касым-Жомарт Токаев принял американских конгрессменов
Главе государства представили казахстанские IT-стартапы в В…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]