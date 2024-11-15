Токаев направил приветствие участникам Евразийского курултая социального предпринимательства

Сенат
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Евразийский курултай социального предпринимательства с участием мировых лидеров сферы и ведущих экспертов в области ESG, представителей общественных и международных организаций, а также благотворительных фондов состоялся сегодня в Астане, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Сенат

Спикер Сената Маулен Ашимбаев выступил на мероприятии и зачитал приветственное письмо от президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В обращении главы государства отмечено, что Евразийский курултай социального предпринимательства служит уникальной диалоговой площадкой, объединяющей предпринимателей, экспертов и лидеров с активной гражданской позицией и занимающихся продвижением нравственных ценностей в обществе.

«Социальное предпринимательство является важной составляющей мировой экономики. Инициативы в этом направлении выполняют ключевую роль в формировании инклюзивной среды и повышении условий жизни для граждан с ограниченными возможностями. В нашей стране поддержке социального предпринимательства уделяется особое внимание, оказывается всесторонняя помощь. Благодаря предпринимаемым мерам этот вид предпринимательства, основная цель которого – совершать добрые дела, активно развивается. Представители этой сферы предлагают различные инновационные методы для решения актуальных общественных проблем. Уверен, что итогом сегодняшней встречи также станут конструктивные идеи и предложения, а Евразийский курултай придаст новый импульс международному сотрудничеству и поспособствует укреплению взаимодействия между народами», – говорится в приветствии Касым-Жомарта Токаева.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев подчеркнул, что современном мире социальное предпринимательство становится все более востребованным. Бизнес, ориентированный на решение социальных проблем, находит все больше поддержки инвесторов, государственных структур и общества в целом.

Казахстан, в свою очередь, целенаправленно и на системной основе поддерживает и развивает данную категорию бизнеса как часть национальной стратегии устойчивого развития. Спикер Сената подчеркнул, что по инициативе главы государства предприняты конкретные меры и внесены законодательные изменения по поддержке социального предпринимательства. В результате с прошлого года число зарегистрированных компаний в реестре субъектов социального предпринимательства значительно выросло.

«Социальные предприниматели являются важными партнерами государства в решении ключевых общественных задач. По поручению президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева разработан и принят Закон о социальном предпринимательстве, а также внесены соответствующие изменения в Социальный кодекс. Это позволило на законодательном уровне впервые определить правовой статус, а также создать правовую основу для деятельности социальных предпринимателей. Сегодня они могут претендовать как на финансовую, так и на инфраструктурную и консультационную государственную поддержку», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Однако, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, существует ряд актуальных вызовов в сфере социального предпринимательства, для преодоления которых необходима комплексная работа и единый подход в работе всех заинтересованных сторон. В этой связи он призвал коллег усилить взаимодействие вокруг трех задач в рамках парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития, образованной по поручению главы государства.

«Социальные предприятия зачастую зависят от грантов и пожертвований. Поэтому для поддержки социальных проектов важно развивать механизмы микрофинансирования и другие инструменты. Одним из приоритетных направлений поддержки и развития социального предпринимательства могла бы стать реализация программ обучения и наставничества. Также важно создание специальной инфраструктуры при социально-предпринимательских корпорациях в регионах, предоставляющих не только физическое пространство для работы, но и консультационные услуги, обучение и тренинги, а также доступ к финансированию. Депутаты парламента готовы активно работать с социальными предпринимателями и другими заинтересованными сторонами по решению этих и других вопросов», – отметил Маулен Ашимбаев и выразил готовность к дальнейшей поддержке инициатив социальных предпринимателей – активных граждан с ответственной позицией.

В рамках обсуждения участниками курултая, среди которых президент Ассоциации социальных инноваторов Эмин Аскеров, руководство Министерства национальной экономики, столичного акимата, Евразийской группы, а также участники из России, Таджикистана, Узбекистана и международных организаций, высказаны предложения по развитию социального предпринимательства в селах и инициированы совместные проекты по расширению доступа к образованию и здравоохранению, совершенствованию ключевых механизмов поддержки сферы.

Отметим, что в рамках Евразийского курултая социальных предпринимателей запланированы разноформатные мероприятия, среди которых – тематические тренинги, выставки и ярмарки.

#курултай #Евразийский

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