Глава государства поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и его соотечественников с национальным праздником Республики Куба – Днем победы революции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В телеграмме Президент выразил уверенность в том, что отношения между Казахстаном и Кубой, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, будут и впредь укрепляться на благо двух народов.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а кубинскому народу – благополучия и процветания.