Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким писателя Медеу Сарсеке
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Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя, драматурга и общественного деятеля Медеу Сарсеке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
– Благодаря своему писательскому таланту Медеу Сапаулы пользовался заслуженным признанием широкой читательской аудитории. Будучи основоположником жанра фантастики в казахской литературе, он смог воплотить возможности научного познания с помощью художественного слова. Светлый образ Медеу Сапаулы, оставившего богатое духовное и литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме.