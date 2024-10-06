Токаев о референдуме: «Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение»

Лидер Казахстана принял участие в голосовании на республиканском референдуме по строительству АЭС на избирательном участке №211, расположенном в Президентском центре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

После голосования Касым-Жомарт Токаев провел брифинг для представителей отечественных средств массовой информации. В частности, он поделился своими ожиданиями в отношении результатов референдума.

«Несомненно, сегодняшний день войдет в историю. Нашим гражданам предстоит сделать выбор – быть или не быть АЭС. Референдум – очень эффективный механизм прямой демократии. Какое бы решение ни принял народ, государство будет руководствоваться его волей. Уверен, будет принято верное решение. Действительно, это знаковое событие. Поэтому я поддерживаю проведение референдума», – заявил он.

Сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.