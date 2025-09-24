Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана

Президент, выступая с речью на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Казахстан продолжит сотрудничество со всеми основными международными партнерами и заинтересованными сторонами в регионе в целях дальнейшей диверсификации внешней торговли страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Экономика Казахстана демонстрирует устойчивость и стабильность. Ожидается, что в текущем году экономический рост превысит 6%, что подтверждает устойчивость нашей экономики, являющейся крупнейшей в регионе. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы продолжим наши усилия, направленные на обеспечение долгосрочного роста», - подчеркнул Глава государства.

Энергетическая стратегия Казахстана основана на четырех столпах: нефти и газе, угле, уране и критически важных минералах. Эти ценные ресурсы являются основой надежного энергетического партнерства.

Изменение климата и «зелёная» повестка не могут быть приняты всеми странами, обладающими огромными энергетическими ресурсами, включая уголь, использование которого сегодня может быть значительно чище благодаря передовым технологиям.

«Именно поэтому мы взяли на себя обязательство провести декарбонизацию нашей страны в течение 35 лет. Возобновляемая энергия сама по себе не является решением всех энергетических проблем», - сказал Президент.

Сельское хозяйство является еще одной движущей силой развития Казахстана с огромным потенциалом для мировых рынков. Экспортный зерновой потенциал страны оценивается в 12 млн тонн, охватывая большое количество международных рынков и создавая новые возможности для расширения торговли за счет улучшения транспортного сообщения.

«Мы продолжим наше сотрудничество со всеми основными международными партнерами и заинтересованными сторонами в регионе в целях дальнейшей диверсификации нашей внешней торговли, обеспечения ее большей инклюзивности и устойчивости», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Завершая свое выступление, Глава государства заверил, что Казахстан продолжит выступать в роли посредника и миротворца. Выбор нашей страны – баланс, а не доминирование, сотрудничество, а не конфронтация, мир, а не война.

«Мы будем твердо следовать выбранному курсу, углубляя реформы государственного управления внутри страны и поддерживая глобальное управление за ее пределами. Мы готовы в партнерстве с другими членами международного сообщества подтвердить, что Организация Объединенных Наций – маяк мира, справедливости и сотрудничества. Спасибо!», - сказал Президент.

 

