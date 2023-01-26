Токаев обратился к кандидатам в депутаты Мажилиса и маслихатов

Президент, Сенат, Мажилис
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Диасов Ораз
корреспондент

Президент призвал кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе.

Фото: politic.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Сената заявил, что неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всего Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz

«Наш принцип «разные мнения, но единая нация» незыблем. В то же время критика власти не должна быть огульной. Она должна быть конструктивной. Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны», - сказал президент.

Он еще раз напомнил о важности сохранения и укрепления независимости страны.

«Я обращаюсь ко всем соотечественникам: в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле. Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа. Мы должны твердо идти курсом конструктивных реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества», - подчеркнул глава государства.

Залогом этого, по его словам, являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патриотизм граждан.

«Через несколько недель начнется электоральная кампания. Кандидаты приступят к агитационной деятельности, используя самые разные методы для получения голосов избирателей. Это обычная демократическая процедура. В Казахстане многообразие мнений ничем не ограничено. Разрешено все, что не запрещено законом. Однако есть одна вещь, о которой мы все должны помнить. Выборная кампания должна не разделить, а объединить страну», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он призвал кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе.

«Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник», - резюмировал президент.

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