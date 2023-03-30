Токаев обсудил кандидатуру на должность премьер-министра с лидерами парламентских фракций
106
Президент Касым-Жомарт Токаев провел консультацию с руководителями фракций политических партий в Мажилисе Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
«Обращаясь к руководителям фракций, глава государства сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции должен провести консультации с ними по кандидатуре на должность премьер-министра.
В обсуждении приняли участие руководители фракций партии «Amanat» Елнур Бейсенбаев, партии «Ауыл» Анас Баккожаев, партии «Ақ жол» Азат Перуашев, партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров, Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов, Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов», - сообщила пресс-служба президента РК.