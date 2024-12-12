Токаев оставил автограф волейболистам из клуба «Жетісу»

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Здание стоимостью 1,2 млрд тенге и площадью 1 639,4 кв. метров было возведено в этом году. Объект состоит из двух блоков. Основное трехэтажное здание предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий по волейболу и физкультурно-оздоровительных процессов.

Комплекс оснащен спортивными и тренажерными залами, медицинскими и административными кабинетами.

Затем президенту показали жилой дом площадью 3866,5 кв. метров, который был построен частным инвестором для спортсменов. Здесь предусмотрены столовая, учебные кабинеты и зона отдыха.

В беседе с тренерами и спортсменами глава государства высоко оценил результаты команды. Он отметил, что если ранее волейболистам приходилось выезжать на тренировки в Алматы, то сейчас для них созданы все необходимые условия в области.

Касым-Жомарт Токаев пожелал волейболистам показывать достойные результаты на международной арене и добиваться побед на предстоящих соревнованиях. Члены команды поблагодарили президента Казахстана за создание благоприятных условий и попросили оставить автограф на волейбольном мяче.