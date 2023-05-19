Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане

В консульский округ, который будут обеспечивать казахстанские дипломаты, вошли провинции Шэньси, Ганьсу, Сычуань, Хубэй, Нинся-Хуэйский автономный район и город центрального подчинения Чунцин с общей численностью населения 246 миллионов человек.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии открытия Генерального консульства Республики Казахстан в Сиане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Это мероприятие стало завершающим в программе его государственного визита в Китай.

"Мы провели весьма содержательные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Были подписаны совместное заявление и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества. Безусловно, нынешний визит имеет особое значение. Сегодня происходит еще одно значимое событие в истории сотрудничества наших стран – открытие Генерального консульства в Сиане. Сиань – важный пункт экономического проекта "Один пояс, один путь". Между Казахстаном и провинцией Шэньси и Сианем налажены тесные связи. Подписаны соглашения об установлении побратимских связей с Северо-Казахстанской областью и городом Шымкентом, что будет содействовать укреплению отношений между двумя странами. Открытие Генерального консульства Казахстана в Сиане придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства Казахстана.

Указ об учреждении Генерального консульства Казахстана в крупном промышленном и историко-культурном регионе КНР президент подписал 5 ноября 2022 года. В консульский округ, который будут обеспечивать казахстанские дипломаты, вошли провинции Шэньси, Ганьсу, Сычуань, Хубэй, Нинся-Хуэйский автономный район и город центрального подчинения Чунцин с общей численностью населения 246 миллионов человек.

В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.

В церемонии открытия принял участие член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, который от имени китайского Правительства поздравил участников мероприятия. По его словам, учреждение Генерального консульства Казахстана в Сиане свидетельствует о том, что двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень.

Казахстан – единственная страна Центральной Азии, открывшая свое дипломатическое представительство в провинции Шэньси, отметили в пресс-службе президента.