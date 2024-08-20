Токаев отправил телеграмму поздравления президенту Венгрии

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии Тамаша Шуйока с национальным праздником – Днем Святого Иштвана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

С удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества между странами, президент Казахстана выразил уверенность в дальнейшем поступательном и плодотворном развитии стратегического партнерства во всех сферах.

Глава государства пожелал Тамашу Шуйоку успехов в его благородных начинаниях, а братскому венгерскому народу – процветания и благополучия.