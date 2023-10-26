Токаев поручил развивать туризм на должном уровне в области Жетысу

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочей поездки в область Жетысу Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой работе по развитию туризма в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По словам заместителя акима области Рустама Али, в регионе отмечается рост основных показателей в отрасли туризма. За последние 3 года количество туристов, посещающих регион, увеличилось вдвое, а объем услуг в этой сфере вырос до 16 млрд тенге.

Для придания импульса развитию данной отрасли реализуется ряд инфраструктурных проектов. Приняты меры по обеспечению транспортной доступности побережья озера Алаколь. В прошлом году была проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Ушарал, налажено регулярное воздушное сообщение.

В этом году по маршруту «Астана – Достык» запущен поезд «Тальго» и завершена реконструкция автодороги «Ушарал – Достык». Ведутся работы по реконструкции автодороги «Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск», прокладке высоковольтных электрических сетей в курортной зоне Алаколь.

Кроме того, разработан «Генеральный план туристско-рекреационной зоны «Балхаш». За счет бюджета на побережье протяженностью 16 километров будет проведена инженерно-коммуникационная сеть, на общей площади 860 гектаров будут размещены зоны отдыха по 7 направлениям. Предусмотрено привлечение частных инвестиций до 30 миллиардов тенге.

Также в следующем году планируется завершить реконструкцию дороги «Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы-Актогай», которая ведет к озеру.

Продвижение экологического туризма является приоритетом в Жонгар-Алатауском национальном природном парке и национальном природном парке «Алтын-Эмель». В этом году был открыт визит-центр Altynemel, а на территории Жонгар-Алатауского национального парка планируется реализовать 8 инвестиционных проектов на общую сумму 1,7 млрд тенге.

Предусмотрено строительство лыжно-биатлонного комплекса в Текели и ремонт дороги до водопада Бурхан-Булак.

Глава государства отметил, что необходимо активно заниматься подведением и благоустройством инженерно-коммуникационных сетей к туристско-рекреационным зонам, а также повышать туристический потенциал области.

«В целом в области достаточно туристических объектов. Необходимо все это беречь и развивать на должном уровне. Туризм должен стать приоритетным направлением экономики области. Большое количество туристов окажет положительное влияние на развитие региона. Потенциал области в сфере туризма огромен», – сказал президент.