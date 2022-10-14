Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время заседания Совета глав государств СНГ в узком составе предложил создать под эгидой СНГ международную структуру по поддержке и продвижению русского языка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Свою лепту в дальнейшее сближение наших народов призвано внести предложение Казахстана о создании под эгидой СНГ международной структуры по поддержке и продвижению русского языка", – сказал Токаев.

Глава государства отметил, что русским языком в современном мире владеет в той или иной степени глубины до 300 миллионов человек, которые проживают практически на всех континентах.

"Наша идея в том, чтобы создать международную организацию по образу и подобию ООН с использованием положительного опыта Франкофонии, штаб квартира которой находится в Париже. Я полагаю, что со временем государства, где проживают люди, хорошо владеющие русским языком, а таких стран очень много, будь это Азия, Европа, Латинская Америка, присоединятся к организации. Выражаю признание коллегам за поддержку этой инициативы и утверждения общих принципов функционирования организации", – заключил Касым-Жомарт Токаев.