Токаев поблагодарил иранскую делегацию за копии ценных древних рукописей о Казахстане

Президент
187

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Масуда Пезешкиана продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность Казахстана в укреплении взаимодействия с Ираном как важным и надежным партнером в Каспийском регионе.

– За прошедшие более чем 33 года с момента установления дипломатических отношений наши страны достигли значительных успехов в межгосударственном сотрудничестве. Мы выстроили конструктивный политический диалог, наладили эффективную работу Межправительственной экономической комиссии и активно развиваем межпарламентские связи. Сформирована обширная договорно-правовая база, заключено более пятидесяти соглашений. Расширяется взаимодействие в рамках международных организаций. Все это является ярким свидетельством традиционной дружбы и партнерства, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий авторитет Ирана на международной арене, отметив его значительные достижения, достигнутые благодаря упорному труду и взвешенной политике руководства страны. Он пожелал иранскому народу благополучия и процветания.

По словам Масуда Пезешкиана, ирано-казахские отношения имеют глубокие исторические корни.

– Контакты между нашими странами берут начало со времен Великого Шелкового пути. И даже до обретения Казахстаном независимости наши связи не прерывались. Сотрудничество с Вашей страной имеет очень важное значение для нас. Налажено межправительственное, межведомственное взаимодействие. Наши позиции по многим международным и региональным вопросам совпадают. Мы тесно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества. Наша общая задача – усилить работу в этом направлении. На сегодняшний день двусторонний товарооборот увеличился на 40%. Это весьма хороший показатель. Ранее мы договорились довести объемы взаимной торговли до 3 млрд долларов. Мы будем прилагать все усилия для достижения этой цели. Прочной основой для расширения торгово-экономических связей является Соглашение о свободной торговле между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом, – отметил Президент Ирана.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества двух стран в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

– Объем взаимного товарооборота растет с каждым годом, однако нам необходимо уделить особое внимание диверсификации торговли. В частности, следует активизировать взаимодействие в сферах сельского хозяйства, транспортно-логистической, горнодобывающей промышленности, медицины и передовых технологий. Уверен, что подписанные сегодня документы послужат мощным импульсом для дальнейшего развития политического и экономического взаимодействия, – сказал Токаев.

По словам Президента, Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов. Касым-Жомарт Токаев также поддержал инициативу об учреждении Торгового дома Казахстана в Тегеране, подчеркнув значимость активизации деятельности Делового совета и максимально эффективного использования потенциала казахско-иранской торгово-промышленной палаты.

С начала года Иран вложил в экономику Казахстана 17,8 млн долларов прямых инвестиций. Иранские предприниматели активно участвуют в реализации таких проектов, как запуск завода по производству сыра в Алматинской области и комбината по переработке шкур в Западно-Казахстанской области. В свою очередь казахстанский бизнес также реализует ряд проектов на иранском рынке.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании потенциала транспортного коридора Север – Юг и железнодорожного маршрута Казахстан – Туркменистан – Иран.

За 10 месяцев текущего года объем перевозок по этим направлениям вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Президенты обсудили перспективы дальнейшей диверсификации транспортно-транзитных путей для укрепления межрегиональных связей, включая совместное развитие портовой инфраструктуры на Каспийском море.

Кроме того, на переговорах были затронуты перспективы реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, энергетике, горнодобывающей промышленности, а также в области цифровизации и искусственного интеллекта.

Отдельное внимание главы государств уделили активизации культурно-гуманитарных связей.

– В архивах Ирана хранится значительное количество памятников казахской истории. Наши ученые уже приступили к совместному изучению наследия аль-Фараби. Прорабатывается вопрос строительства на казахской земле историко-культурного комплекса, посвященного великому мыслителю. Сегодня иранская делегация передала нам копии ценных древних рукописей, связанных с историей Казахстана, за что я искренне благодарен. Этот жест подчеркивает глубину исторических связей двух народов, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В целях взаимного ознакомления с духовными ценностями двух стран стороны договорились о проведении в ближайшие годы Дней культуры, расширении студенческих обменов между высшими учебными заведениями, налаживании сотрудничества медицинских организаций и фармацевтических производств.

#переговоры #президент #Иран #Акорда

Популярное

Все
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
В США запустили сайт по продаже «Золотой карты Трампа»
США собираются проверять соцсети у въезжающих иностранцев
Возврат активов: 15 млрд тенге выделили на водоснабжение сел Жамбылской области
Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Что изменилось в жизни казахстанцев: взгляд общества на реформы в год Независимости
В Актау впервые зарегистрирован случай посмертного донорства
В области Абай полицейские эвакуировали 24 человека с трассы
Арестован глава стройкомпании в Семее за хищение более 1 млрд тенге у дольщиков
Более 20 тыс. исполнительных надписей оформили нотариусы в сговоре с МФО
ВАП зафиксировала факты избыточного изъятия активов Фонда соцстрахования
Токаев передал наилучшие пожелания аятолле Али Хаменеи
Задержан водитель, скрывшийся после смертельного наезда
Токаев поблагодарил иранскую делегацию за копии ценных древних рукописей о Казахстане
«От сердца к сердцу» − акция волонтеров
Какие документы подписал Казахстан с Ираном
Казахстанцы отличились на международном турнире по настольному теннису
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
В тройке лидеров
Армия усиливает подготовку допризывников
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
В Бенине военные захватили власть
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Токаев передал наилучшие пожелания аятолле Али Хаменеи
Президент Ирана прибыл в Акорду
Глава Qarmet представил Токаеву план развития компании
Токаев обсудил с Сагинтаевым дальнейшее развитие ЕАЭС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]