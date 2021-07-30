Токаев поблагодарил Касымова за многолетнюю службу
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Калмуханбету Касымову за его многолетнюю деятельность в правоохранительных органах. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает Kazpravda.kz.
"Президент страны освободил Калмуханбета Касымова от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан согласно его заявлению об отставке и уходе с государственной службы. Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность К.Н. Касымову за его многолетнюю деятельность в правоохранительных органах и в качестве главы Службы государственной охраны", - написал Уали в Facebook.
Обязанности начальника Службы временно возложены на Е.А. Сагимбаева, добавил он.
Сегодня стало известно о том, что Глава государства подписал указ об освобождении Калмуханбета Касымова от должности начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.