Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на Форуме волонтеров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
- Поздравляю вас с началом работы Форума волонтеров! Безусловно, сегодняшняя встреча имеет особое значение. Здесь собрались представители молодежи из разных регионов страны. В каждом из вас я вижу подлинных патриотов, созидательных и неравнодушных молодых людей, которые трудятся во благо общества.
Этот год во всем мире проходит под знаком Международного года волонтеров. Как вы знаете, с данной инициативой я выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наше предложение получило глобальную поддержку. Казахстан как передовая страна продвигает общие для всего человечества ценности и передает их будущим поколениям, - сказал Президент.
Пользуясь случаем, он выразил благодарность.
- Вы находитесь в авангарде всех добрых начинаний, среди людей, вносите значительный вклад в процветание страны. Только что прозвучали глубокие выступления участников, которые высказали ряд конструктивных предложений. Я поддерживаю большинство из них и дам поручение воплотить в жизнь самые перспективные идеи. В народе не зря говорят: «Мудрость приходит с юных лет». Несомненно, будущее Казахстана – в руках таких наших активных и прогрессивных молодых соотечественников.Так держать! - продолжил Токаев.
Глава государства поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера.
- Необходимо широко внедрять новые технологии в волонтерскую деятельность. В Послании мною поставлена задача в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Работа в этом направлении уже идет. Передовые технологии, и прежде всего искусственный интеллект, начинают проникать во все сферы жизни страны. Волонтерское движение не должно оставаться в стороне. Полностью поддерживаю идею создания цифрового паспорта волонтера, - добавил Президент.