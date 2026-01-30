Фото: пресс-служба Президента РК

Уважаемые участники! Поздравляю вас с началом работы Форума волонтеров!

Безусловно, сегодняшняя встреча имеет особое значение. Здесь собрались представители молодежи из разных регионов страны. В каждом из вас я вижу подлинных патриотов, созидательных и неравнодушных молодых людей, которые трудятся во благо общества.

Этот год во всем мире проходит под знаком Международного года волонтеров. Как вы знаете, с данной инициативой я выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Наше предложение получило глобальную поддержку. Казахстан как передовая страна продвигает общие для всего человечества ценности и передает их будущим поколениям.

Быть добровольцем – значит совершать благие дела, творить добро, быть примером для других, верно служить своей Родине и заботиться о ней. Только люди с благородными помыслами и чистым сердцем встают на этот путь. Становясь волонтерами, они посвящают себя неустанному труду.

Без преувеличения можно заявить, что волонтерское движение является отражением прогрессивно мыслящего общества. Несомненно, истинный волонтер – это сознательный гражданин, для которого общественное благополучие и национальные интересы являются высшим приоритетом. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность!

Вы находитесь в авангарде всех добрых начинаний, среди людей, вносите значительный вклад в процветание страны.

Только что прозвучали глубокие выступления участников, которые высказали ряд конструктивных предложений. Я поддерживаю большинство из них и дам поручение воплотить в жизнь самые перспективные идеи. В народе не зря говорят: «Мудрость приходит с юных лет». Несомненно, будущее Казахстана – в руках таких наших активных и прогрессивных молодых соотечественников. Так держать!

Казахи по своей природе – великодушный и щедрый народ. Готовность протянуть руку помощи нуждающемуся является нашим благородным качеством, передающимся из поколения в поколение. Мерилом высокой духовности для наших предков служили сострадание к ближнему и гармония с природой. Они завещали потомкам хранить верность таким ценностям, как согласие, единство и мир.

Великий Абай определил одной из ключевых граней концепции «Толық адам» («Совершенный человек») готовность творить добро и помогать ближнему. Вы твердо придерживаетесь этой заповеди и на своем примере показываете, что являетесь истинными «Адал азамат» («Ответственными гражданами»). Именно в периоды суровых испытаний наши волонтеры самоотверженно трудятся, проявляя исключительную ответственность.

Весь Казахстан стал свидетелем героизма волонтеров во время пандемии. В это сложное время тысячи добровольцев находились на передовой, помогая врачам, сотрудникам правоохранительных органов, учителям и всем нуждающимся. Ярким примером сплоченности стала борьба с беспрецедентными паводками, когда 50 тысяч волонтеров плечом к плечу со спасателями противостояли стихии. Подобных примеров немало.

Казахи говорят: «Жақсыны ісінен таны» («Хорошего человека узнаешь по его делам»). Своей деятельностью вы воплощаете в жизнь исконное добросердечие нашего народа. Вы знаете, что я как Глава государства придаю особое значение добровольческому движению.

Казахстан поддерживает стремление наших граждан стать волонтерами и заняться полезными для общества делами. Сегодня в нашей стране успешно функционируют один национальный и 20 региональных фронт-офисов. Число участников этого движения также растет. Если в 2020 году в Казахстане насчитывалось 50 тысяч волонтеров, то сегодня их уже 300 тысяч. Почти в 4 раза увеличилось и количество организаций, занимающихся полезной для страны работой. Сейчас их более 800.

Сейчас волонтеры выступают с важными инициативами в сферах экологии, образования, культуры и других направлениях. В этом контексте стоит выделить проекты «Жас ағаш», «Эко бақылау» и «Білім волонтерлері». Данные начинания, объединившие около 100 тысяч добровольцев, приносят неоценимую пользу нашей стране.

Искренне верю в созидательную силу молодежи – в каждого из вас. Мы доказали, что, объединив усилия, способны на масштабные дела. На нынешнем этапе важно не сбавлять темп и двигаться вперед, отвечая на вызовы современности.

Теперь хотел бы поделиться видением дальнейших перспектив развития волонтерского движения.

ПЕРВОЕ. Необходимо широко внедрять новые технологии в волонтерскую деятельность. В Послании мною поставлена задача в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровое государство. Работа в этом направлении уже идет.

Передовые технологии, и прежде всего искусственный интеллект, начинают проникать во все сферы жизни страны. Волонтерское движение не должно оставаться в стороне. Полностью поддерживаю идею создания цифрового паспорта волонтера.

ВТОРОЕ. Предстоит усилить международное взаимодействие.

Казахстан участвует в Программе добровольцев ООН, что позволяет нашим гражданам приобрести уникальный опыт работы в глобальных волонтерских структурах. Важно обеспечить дальнейшее участие наших добровольцев в этой Программе. Считаю, что следует создавать новые платформы для обмена опытом и координации волонтерских инициатив на международном уровне.

Помимо ООН, Казахстан развивает добровольческое движение в рамках таких очень важных организаций, как ШОС, СВМДА, СНГ. К примеру, в этом году по нашей инициативе в Казахстане пройдет первый Форум волонтеров стран – участниц Содружества Независимых Государств.

Как вы знаете, в Казахстане мы проводим Международный год добровольцев под девизом «Вместе – ради устойчивого будущего!» В рамках Регионального экологического саммита, который состоится под эгидой ООН в Астане в апреле нынешнего года, намечена специальная сессия по волонтерству. Это мероприятие будет способствовать реализации лучших волонтерских проектов в сфере экологии.

Кроме того, запланированы Неделя действий на Каспийском море и Международная волонтерская неделя восстановления природы Приаралья. Для участия в них будут приглашены волонтеры из разных стран.

Поддерживаю эти инициативы, направленные на сохранение уникальных экосистем нашего обширного региона.

ТРЕТЬЕ. Необходимо повышать экологическую культуру граждан, ведь это фундаментальная ценность цивилизованного общества.

Сегодня волонтеры активно занимаются благоустройством населенных пунктов. Только в прошлом году они приняли участие в более чем 1300 мероприятиях в рамках акции «Таза Қазақстан». Кроме того, волонтеры выдвинули множество инициатив просветительского характера. Благодаря таким добрым делам в стране формируется новая экологическая культура.

​Необходимо активизировать работу в данном направлении, поскольку высокая экологическая культура – это прямое отражение прогрессивности и созидательного потенциала любой нации. Вхождение в число самых развитых стран мира – ключевой приоритет нашей национальной стратегии.

​Особое внимание следует уделить подготовке профессиональных эковолонтеров и формированию устойчивых объединений в каждом регионе. Следует продолжить широкую популяризацию движения «Таза Қазақстан» как общенациональной идеи и элемента государственной политики.

ЧЕТВЕРТОЕ. Для развития волонтерства необходимы новые системные меры на уровне государства.

В этом году завершается реализация трехлетней Дорожной карты, направленной на развитие добровольчества. Поэтому Правительству следует разработать новый содержательный документ, рассчитанный до 2030 года.

Важно оценить эффективность ранее принятых мер и создать дополнительные стимулы для укрепления волонтерского движения с учетом международных обязательств Казахстана.

ПЯТОЕ. Важным направлением является развитие корпоративного волонтерства.

​Бизнес должен проявлять социальную ответственность. Государство неизменно поддерживает национальную буржуазию, а наши предприниматели, в свою очередь, должны проявлять заботу о народе и всегда оказывать ему поддержку.

В истории сохранилось немало примеров этого. Состоятельные граждане строили школы, занимались просветительской деятельностью, издавали книги и газеты, внося огромный вклад в повышение грамотности населения. Одним словом, они сыграли важную роль в формировании новых качеств нации.

Сегодня также немало щедрых и отзывчивых людей, которые привлекают волонтеров к благотворительным и другим социально значимым мероприятиям. Представителям бизнеса следует уделить особое внимание корпоративному волонтерству и активно поддерживать соответствующие проекты.

Важно создавать условия для активного участия сотрудников в такой деятельности. Государство всегда поддерживает предпринимателей, которые не остаются равнодушными к нуждам народа и проявляют сопричастность к общественным делам.

В прошлом году мною было принято решение учредить специальный орден «Мейірім». Эта награда станет свидетельством подлинного уважения к настоящим патриотам, заботящимся о народе.

Дорогие друзья! Форум волонтеров проходит в судьбоносное для Казахстана время.

В прошлогоднем Послании мною были представлены ключевые направления дальнейшей политической модернизации нашей страны. Эти инициативы получили широкую поддержку в обществе и стали предметом всенародного обсуждения.

Уже полгода в Казахстане идет масштабная дискуссия о конституционной реформе. Партии, депутаты, эксперты, юристы, общественные активисты подготовили и направили сотни предложений и поправок. Они касаются широкого круга вопросов, от трансформации институциональных основ государства до редакционных уточнений текста действующей Конституции.

Учитывая такую заинтересованную реакцию граждан, мною на недавнем заседании Национального курултая в Кызылорде были высказаны новые инициативы, нацеленные на повышение эффективности, сбалансированности, устойчивости всей системы государственного управления. Эта работа имеет критически важное значение в условиях глобальной неопределенности и начавшегося противоречивого процесса переформатирования мира.

Для систематизации и обобщения поступивших предложений была создана Конституционная комиссия. В ее состав вошли представители всех регионов и категорий граждан, народные избранники, руководители центральных исполнительных органов, ученые-правоведы, лингвисты, молодежные активисты. Таким образом, можно уверенно констатировать, что состав этой Комиссии по своему охвату, профессионализму и гражданской ответственности является беспрецедентным для нашей страны.

Деятельность Комиссии вдохнула серьезный импульс в общественно-политическую жизнь страны, активизировала эту жизнь. Члены Комиссии проводят большую полезную работу, предметно, обстоятельно обсуждая все детали предстоящей конституционной реформы.

Состоялось уже пять заседаний, которые в прямом эфире транслировались в социальных сетях и широко освещались в СМИ. Внимательно слежу за их ходом и могу уверенно сказать, что было высказано много прогрессивных, инновационных по своей сути поправок в Конституцию. Данное обстоятельство порождает уверенность в том, что в конечном счете наша страна получит Основной закон, который станет путеводителем единого народа Казахстана в этом сложном мире.

Конституция – это главный ориентир и основополагающий документ любой страны. Каждый гражданин должен знать и уважать ее положения. Считаю, что любые изменения в Конституцию, даже самые небольшие, должны вноситься исключительно посредством референдума. Уверен, такой подход станет важным инструментом укрепления гражданских прав нашего народа.

К сказанному добавлю еще одно важное обстоятельство: Комиссия проанализировала большое количество предложений по всему спектру конституционных вопросов. Поэтому системные, продуманные корректировки затронули практически все ключевые разделы и статьи, включая преамбулу Конституции.

Вчера члены Комиссии в ходе прений пришли к выводу, что масштаб предлагаемых изменений в Основной закон позволяет говорить о необходимости принятия новой Конституции. Действительно, предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но, что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу. Ясно вырисовались контуры концептуально нового документа, вбирающего в себя идеалы, принципы и приоритеты современного Казахстана как зрелого государства, обращенного в своем дальнейшем развитии в светлое будущее.

Естественно, никто не вправе отрицать большое значение действующей Конституции, сыгравшей особую роль в развитии Казахстана как нового независимого государства. Поэтому 30 августа прошлого года широко отметили ее 30-летие.

Предложенные членами Комиссии юридические новеллы утверждают абсолютный приоритет прав человека и ценности человеческого капитала, они нацелены на построение справедливого общества, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал. Особое внимание уделено важности развития науки, образования, инноваций.

Задача нашей страны на новом историческом этапе – не просто адаптироваться к цифровой эпохе, а четко определить вектор прогресса, чтобы поставить искусственный интеллект и другие передовые технологии на службу нашему обществу. Другими словами, не человек обслуживает искусственный интеллект, а именно он, то есть искусственный интеллект, будучи порождением человеческого разума, помогает людям достигать невероятных успехов во всех сферах общественной жизни.

Считаю также важными предложения сформулировать в тексте Конституции гуманитарные смыслы и ценности. В частности, речь идет об укреплении общенациональной идентичности, бережном отношении к окружающей среде. Этот вопрос затрагивался в ваших выступлениях. Я поддерживаю ваши идеи. Также я поддерживаю деятельность наших волонтеров, направленную на сохранение, пропаганду нашего богатейшего культурного наследия. Об этом сегодня убедительно говорил один из ораторов.

Нет сомнений в том, что изменения в Конституцию выведут развитие нашей страны на качественно новый уровень, перезагрузят всю государственную систему, позволят выстроить более совершенный формат взаимодействия власти и общества.

Примечательно, что в проекте конституционных поправок имеется целевая ссылка на ответственный и созидательный патриотизм. Патриотизм – это не просто лозунги. Нужно относиться очень ответственно к этому святому понятию и созидать. Об этом я говорил на недавнем заседании Национального курултая.

Ответственность и созидание – вот что отличает патриотичного гражданина. Я глубоко убежден, что каждый волонтер в нашей стране является ярким примером такого истинного патриотизма. Идея именно ответственного и созидательного патриотизма близка сердцу каждого волонтера – в этом у меня нет никаких сомнений. Ведь истинная любовь к Отечеству заключается в ежедневном добросовестном труде граждан во имя личного и общественного блага, стремлении сделать мир лучше.

Известнейший общественный деятель пастор Мартин Лютер Кинг говорил: «I have a dream» («У меня есть мечта»). Так что мечтайте сделать этот мир лучше. Я полагаю, что вы добьетесь этого.

Дорогие друзья! Вы видите, что происходит в мире. Конфликты обостряются, будущее становится все менее предсказуемым. Несмотря на это наша страна идет по пути устойчивого развития. Благодаря упорному труду мы успешно достигаем поставленных целей и справляемся с любыми испытаниями. Важно, чтобы подрастающее поколение было открытым, образованным, прилежным, дисциплинированным и способным различать добро и зло.

Еще раз хочу подчеркнуть: я верю в созидательную силу нашего народа, особенно молодежи. У нас нет другой Отчизны, кроме Казахстана! Никто не придет извне и не сделает нашу страну лучше. Только мы можем построить сильный и передовой Казахстан.

Наша общая цель – процветание любимой Родины, построение Справедливого, Безопасного и Чистого Казахстана, где царят Закон и Порядок. Только объединив наши усилия, мы сможем достойно выполнить эту важную миссию. Пусть путь ваш всегда будет светлым! Желаю успехов!