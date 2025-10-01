Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz
Президент также назвал важной задачей всестороннее развитие собственных технологий и подготовку высококвалифицированных IT-специалистов. По программе AI-Sana уже более 440 тысяч студентов получили специальные сертификаты в области ИИ.
Он отметил необходимость, прежде всего, сосредоточиться на повышении качества образования.
«Университеты должны подготовить новое поколение отечественных инженеров, исследователей и предпринимателей, способных создавать передовые технологии, соответствующие современным мировым потребностям. В начале этого года мы запустили программу AI-Sana, по которой уже более 440 тысяч студентов получили специальные сертификаты в области искусственного интеллекта», - подчеркнул Токаев.
Подобные программы крайне полезны, так как именно на таких платформах лучшие проекты могут сформироваться в стартапы и получить доступ на международный рынок. Однако нельзя забывать, что глобальный спрос на специалистов в области искусственного интеллекта очень высокий и будет продолжать расти, опережая возможности системы образования по их подготовке.
«Поэтому каждый специалист в своей отрасли в дополнение к своей основной профессии должен освоить цифровые навыки и уметь применять возможности ИИ в своей деятельности», – подчеркнул Президент.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в стране отсутствует специализированное учебное заведение, ведущее подготовку специалистов в области ИИ, а само обучение сосредоточено лишь в отдельных университетах. В этом контексте он заявил о необходимости принятия конкретных решений.
«В мире давно существует подобная практика. Так, в ОАЭ создан Специализированный университет искусственного интеллекта имени Мухаммеда бин Заида. В Казахстане более 63 тысяч студентов обучаются по IT-специальностям в 79 вузах. С прошлого года в учебные программы широко внедряется предмет «Искусственный интеллект». Кроме того, в вузах функционируют научно-исследовательские центры ИИ. В прошлом году отечественные квалифицированные ученые разработали уникальную языковую модель казахского языка KazLLM. Все это, безусловно, – очень важные проекты. Однако нам предстоит проделать еще большую работу», – заявил Глава государства.