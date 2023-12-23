Токаев подписал два закона

Документы касаются вопросов обеспечения нацбезопасности, госкорпорации "Правительство для граждан", "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации, передает Kazpravda.kz
"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации", - сообщает Акорда.
Кроме того, главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан".
Тексты законов публикуются в печати.