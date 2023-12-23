Токаев подписал два закона

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"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации", - сообщает Акорда.

Кроме того, главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы в специальных государственных органах Республики Казахстан".

Тексты законов публикуются в печати.