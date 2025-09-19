Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.

2. Определить Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан правопреемниками прав и обязательств Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

3. Правительству Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности государственных органов и подведомственных им организаций;

2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

4. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:

в пункте 1 строку «Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан» изложить в следующей редакции:

«Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан».

5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 18 сентября 2025 года

№ 997